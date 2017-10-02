С 1 января выплаты будут осуществляться только ежемесячно
Если сейчас пенсионные выплаты осуществляются по установленному графику, выбранному получателем, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, то, начиная с 1 января 2018 года, пенсионные выплаты из ЕНПФ за счёт обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов будут осуществляться только ежемесячно, говорится в сообщении.
Как пояснили в ЕНПФ, эта норма вводится в целях повышения эффективности пенсионной системы, в том числе увеличения размера совокупных пенсионных выплат за счёт бюджетных средств и за счёт накопительной пенсии.
Другими словами, вкладчик, выходя сейчас на заслуженный отдых, будет ежемесячно получать пенсию из государственного бюджета и выплаты из ЕНПФ за счёт пенсионных накоплений.
«В перспективе с уменьшением и прекращением получения солидарной пенсии такие выплаты для вкладчика станут ежемесячным источником дохода. И здесь уже только от самого вкладчика зависит, каков будет размер его ежемесячных выплат. Таким образом, для тех, кто сегодня трудится, очень важным становится вопрос обязательных пенсионных отчислений», – отметили в фонде.
В ЕНПФ подчеркнули, что периодичность пенсионных выплат, производимых на ежемесячной основе, соответствует международным стандартам.
При этом получить пенсионные накопления единовременно смогут только те, у кого общая сумма пенсионных накоплений не превышает 12 минимальных пенсий (374 940 тенге).
В августе в Минтруда рассказали о новом механизме получения пенсий с 1 июля 2018 года.
Источник: informburo.kz
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А почему это ЕНПФ решает как мне мои же собственные накопления выдать? Дайте как есть, а там уже пенсионеры сами решат как деньгами распорядиться, или уже все фонд опустел и платить больше не чем?
Martyn
02 октября, 2017 в 13:14
Во как, переодичность соответствует международным стандартам! А размер чему соответствует? И как красиво сформулировали — в целях повышения эффективности! А может просто большие выплаты фонд не тянет?
?
02 октября, 2017 в 13:39
А я предлагаю инвестировать мои накопления в биткоины. За 10 лет мы бы уже все озолотились.
экс горожанин
03 октября, 2017 в 02:26