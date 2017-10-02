Электронные кошельки можно пополнять по удостоверению личности
Казахстанцам предлагается перечислять наличные на Яндекс.Деньги через отделения Казпочты. Сервис электронных платежей в рунете, оператор казахстанской национальной почтовой сети и платёжный интегратора PayBox заключили договор.
Если раньше казахстанские пользователи Яндекс.Деньги пополняли свои счета только с банковской карты, теперь они могут воспользоваться живыми купюрами. Наличность готовы принять в любом из более чем 2900 автоматизированных отделений Казпочты по всей стране. У клиента там попросят документ, удостоверяющий личность, и номер счёта в Яндекс.Деньгах. Комиссия составит 2 процента, минимальная сумма для зачисление — 200 тенге.
Как отмечает пресс-служба «Казпочты», для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами кошелька, казахстанским пользователям необходимо пройти идентификацию. Для этого нужно отправить в Яндекс.Деньги заявление по почте или обратиться с ним к одному из представителей сервиса в Алматы, Астане или Караганде.
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Если бы еще яндекс.деньги в тенге сделали и прием платежей в тенге тоже бы организовали, то было бы супер. А так очень удобная система
Ден
02 октября, 2017 в 20:01