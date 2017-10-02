Яндекс.Деньги договорились с Казпочтой

Электронные кошельки можно пополнять по удостоверению личности

Казахстанцам предлагается перечислять наличные на Яндекс.Деньги через отделения Казпочты. Сервис электронных платежей в рунете, оператор казахстанской национальной почтовой сети и платёжный интегратора PayBox заключили договор.

Если раньше казахстанские пользователи Яндекс.Деньги пополняли свои счета только с банковской карты, теперь они могут воспользоваться живыми купюрами. Наличность готовы принять в любом из более чем 2900 автоматизированных отделений Казпочты по всей стране. У клиента там попросят документ, удостоверяющий личность, и номер счёта в Яндекс.Деньгах. Комиссия составит 2 процента, минимальная сумма для зачисление — 200 тенге.

Как отмечает пресс-служба «Казпочты», для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами кошелька, казахстанским пользователям необходимо пройти идентификацию. Для этого нужно отправить в Яндекс.Деньги заявление по почте или обратиться с ним к одному из представителей сервиса в Алматы, Астане или Караганде.