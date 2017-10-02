Ученые не признают древнее происхождение звездной крепости в Актау

Укрепление было построено для обороны от отрядов Кенесары Касымова

Карагандинский историк опровергает предположение о древнем происхождении «звездного форта» под Каражалом. Темиргали Акшарбеков лично изучал укрепление: исследовал то, что осталось от построек, и даже нашел наконечники стрел. Кроме того, ученый работал в архивах. По его словам, не существует таких обстоятельств, которые хотя бы косвенно намекали на некое эзотерическое предназначение крепости.

Напомним, что местный житель Марат Баймагамбетов, обнаружив спутниковый снимок укрепления, был поражен его правильной формой, имеющей поразительное сходство со знаменитым звездным фортом в Португалии. Мужчина заподозрил, что это не что иное, как следы древней высокоразвитой цивилизации, доказательство существования глобального государства в доисторические времена. По мнению каражальца, звездный форт в голодной степи работал как генератор электричества. Однако историки категорически отвергают подобные заявления.

— Крепость построена примерно в 1836 году за 12 месяцев для оборонительных целей, — рассказал nv.kz Темиргали Акшарбеков. — Место для ее возведения выбрали на реке Атасу между Акмолинском, Каркаралинском и Улытау. Если где-то начиналось восстание, туда посылалась армия, базировавшаяся в Актауском укреплении.

— Насколько оправданны предположения о том, что укрепление появилось в степи задолго до русских? Существует ли под оборонительной стеной древний фундамент?

— Предположения совершенно не оправданы. Стена представляла собой земляной вал высотой около двух с половиной метров. Кроме того, по периметру укрепления был очень глубокий ров — до трех метров. Он до сих пор сохранился. Никакого фундамента под валом нет и быть не может. Фундамент мы нашли только под руинами жилых построек, гауптвахты и церкви.

— Когда крепость была захвачена?

— Кенесары Касымов напал в 1838 году, 15 августа. С ним было более 800 хорошо вооруженных сарбазов, которых султан подготовил в своем укреплении в горах. Было начало пятого утра. Стража спала. Нападающие появились в сумерках. Перед собой они держали камыши, чтобы скрыть свое приближение. Подойдя ближе, использовали тактику Чингисхана: намотали на кончики стрел горящую ветошь и запустили в укрепление. Возник пожар. Скоро крепость пала. Кенесары долго там не задержался, он пошел дальше. Потому что царские войска получили подкрепление. Около 1858 года крепость перестала действовать. Потому что исчезла необходимость обороняться от Кенесары.