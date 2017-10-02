Укрепление было построено для обороны от отрядов Кенесары Касымова
Карагандинский историк опровергает предположение о древнем происхождении «звездного форта» под Каражалом. Темиргали Акшарбеков лично изучал укрепление: исследовал то, что осталось от построек, и даже нашел наконечники стрел. Кроме того, ученый работал в архивах. По его словам, не существует таких обстоятельств, которые хотя бы косвенно намекали на некое эзотерическое предназначение крепости.
Напомним, что местный житель Марат Баймагамбетов, обнаружив спутниковый снимок укрепления, был поражен его правильной формой, имеющей поразительное сходство со знаменитым звездным фортом в Португалии. Мужчина заподозрил, что это не что иное, как следы древней высокоразвитой цивилизации, доказательство существования глобального государства в доисторические времена. По мнению каражальца, звездный форт в голодной степи работал как генератор электричества. Однако историки категорически отвергают подобные заявления.
— Крепость построена примерно в 1836 году за 12 месяцев для оборонительных целей, — рассказал nv.kz Темиргали Акшарбеков. — Место для ее возведения выбрали на реке Атасу между Акмолинском, Каркаралинском и Улытау. Если где-то начиналось восстание, туда посылалась армия, базировавшаяся в Актауском укреплении.
— Насколько оправданны предположения о том, что укрепление появилось в степи задолго до русских? Существует ли под оборонительной стеной древний фундамент?
— Предположения совершенно не оправданы. Стена представляла собой земляной вал высотой около двух с половиной метров. Кроме того, по периметру укрепления был очень глубокий ров — до трех метров. Он до сих пор сохранился. Никакого фундамента под валом нет и быть не может. Фундамент мы нашли только под руинами жилых построек, гауптвахты и церкви.
— Когда крепость была захвачена?
— Кенесары Касымов напал в 1838 году, 15 августа. С ним было более 800 хорошо вооруженных сарбазов, которых султан подготовил в своем укреплении в горах. Было начало пятого утра. Стража спала. Нападающие появились в сумерках. Перед собой они держали камыши, чтобы скрыть свое приближение. Подойдя ближе, использовали тактику Чингисхана: намотали на кончики стрел горящую ветошь и запустили в укрепление. Возник пожар. Скоро крепость пала. Кенесары долго там не задержался, он пошел дальше. Потому что царские войска получили подкрепление. Около 1858 года крепость перестала действовать. Потому что исчезла необходимость обороняться от Кенесары.
Документы, собранные Темиргали Акшарбековым для книги «Актауская крепость»
«Сборникъ узаконеній о киргизахъ степныхъ областей» атты жинағынан (Орынбор, 1898 жыл). №1 1837г. 15 апреля, т XII. №№ 10142 и 10143
Высочайше утвержденная наставления Актаускому коменданту и штат управления при нем.. Во внешних округах Омской области при уроч. Актау учреждено постоянное укрепление, начальствование над которым вверено коменданту в чине полковника или подполковника. На обязанность этого коменданта возложено: 1) наблюдение за внутренним спокойствием в трех пограничных округах: Акмолинском, Каркаралинском и Аягузском.; 2) действительная защита верноподданных киргиз ( казахов-Т.А.), во время их кочевки, во всей южной полосе области, не исключая и голодной степи ; 3) постоянный надзор за неприкосновенностью границ, пресечение всякого своевольного перехода наших киргиз в чужие пределы и вторжений в наши пределы от соседних народов и 4) покровительство движения торговых караванов. В этих видах Актаускому коменданту были подчинены упомянутые три округа и войска в них находящиеся. При нападении на наши посты и кочевья верноподданных киргизов коменданту предоставлено отражать хищников оружием и преследовать их до высоты р. Чу, не переступая однако же за нее или в других местах за южные пределы голодной степи.
№2 1837 г. 10 ноября. № 10700.
Именной Высоч. Указ командиру Сибирского Отдельного корпуса, об определении к церкви, предполагаемой к сооружению во внешних округах киргизской степи, священника.
К церкви, предполагаемой к сооружению во внешних округах киргизской степи, при укреплении Актау, определен священник, 2 причетника и 1 сторож, с жалованьем в год: священнику 1000 руб., причетникам по 60 руб. и сторожу 9 р. 50 к. Священнику при разъездах по пограничных приказам: Акмолинскому, Каркаралинскому и Аяузскому отпускать прогоны по положению и сверх того выдавать на посфоры, вино и проч. по 250 руб. в год.
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В российских архивах, а также в записках офицеров генерального штаба, за 1837 год, четко написано, Актаузкое укрепление не то что не пало, а Кенесары даже близко не смог подойти к ней, картечью с пушек всадников ложили как воробьёв, это элементарно проверить, по погибшим казакам и солдатам за тот период.Такие потери отсутствуют. Вы поинтересуйтесь сколько человек было в укреплении на тот момент.
Я понимаю желание выдать Кенесары героем, но истина важнее!
Poiscovic
02 октября, 2017 в 16:24
Когда в голове не хватает знаний, их место заполняет бред.
Данный форт строился по типу тех что что стояли на Тоболо-Ишимской оборонительной линии Сибирского Линейного казачьего войска.
Вообще киргизы средней орды странный народец сначала русских позвали чтоб Джунгарам навалять потом не знали как выгнать в благодарность. Раз такие Джигитеры-Батыры сами могли бы Джунгаров побить и не прогибаться перед царём.
Пассажир
02 октября, 2017 в 17:22