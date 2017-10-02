Лишь одна женщина пожаловалась в ООН на дискриминацию

По мнению экспертов, такая статистика не отражает реальную ситуацию в республике

С 2002 года в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН поступила лишь одна жалоба из Казахстана. Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Социально ориентированный подход в поддержке семьи» сообщила руководитель астанинского филиала Фонда имени Фридриха Эберта в РК Зауреш Шутова, передает корреспондент Today.kz.

«Казахстан предоставил возможность женщинам с 2002 года обращаться в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН. У нас в Казахстане всего одна женщина обратилась туда. Реакция уже есть. Однако у нас, к сожалению, нет пока механизма, который бы позволил государству быстро реагировать, восстановить ущемленные права этой женщины», — отметила спикер.

При этом Шутова выразила сомнение, что статистика не отражает реальную ситуацию в стране.

«Мы считаем, что, наверное, все-таки факт поступления только одной жалобы от женщины в международный комитет по защите прав говорит не о том, что этого нет в природе. Это говорит о том, что женщины не знают, что есть такая возможность. Потому что, если человек обращается, для государства это означает, что нужно что-то поменять в ситуации — какой-то сигнал. Важно, чтобы женщины об этом знали», — заключила она.

В ходе конференции стало известно, что каждая пятая женщина в Центрально-Азиатском регионе подвергается насилию. Ежегодно около 400 убийств совершаются мужьями или близкими людьми жертв.

Также спикеры подняли вопросы профилактики бытового насилия, продемонстрировали социальные технологии по работе с агрессорами, которые дают возможность организовать работу государственных программ в области защиты семьи и детства в РК и привлечь бизнес-структуры к предоставлению социальных услуг.

Источник: today.kz