Балконы дома расположенного на улице Ленина ремонтируют по программе «Рухани Жангыру»
Некоторые здания Караганды считаются архитектурным наследием и охраняются законом. К примеру, дом номер 1 по улице Ленина, который сейчас ремонтируют. Однако при этом как-то забылось, что жильцы не могут вносить существенные изменения в облик этих многоэтажек, менять расположение окон или достраивать балконы.
Такое право есть у городских властей. Но каким образом они планируют эти изменения? Сейчас строители занялись домом номер 1. Они ремонтируют балконы, старые пилястры заменили на белые пластиковые ограждения и даже установили стеклопакеты. При этом строители пожертвовали аутентичностью здания. Привычные элементы «сталинок» исчезли, хотя именно балкончики отличают эти дома от всех остальных.
Как пояснили в акимате района имени Казыбек би, ремонт инициировали сами жители дома. Они обращались с просьбой восстановить полуразвалившиеся балконы. Для этого им нашли спонсора по программе «Рухани Жангыру», предприниматель дал деньги на ремонт. Проект был согласован с отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Владельцы квартир тоже положительно оценили новый ремонт.
— Мы соблюдаем цветовую гамму, никаких нарушений архитектурного ансамбля здесь не будет,- утверждают в районном акимате.
При этом, сотрудники поясняют, что по закону дом является объектом кондоминиума, а потому жильцы должны были делать ремонт за свой счёт. Так что им ещё повезло. И тут закрался явный парадокс, ведь по закону Ленина 1 — архитектурный памятник. А значит под надзором областного управления культуры, архивов и документации. Но в Центре по сохранению историко-культурного наследия проект ремонта никто не видел. А значит, акимат не позаботился о том, чтобы согласовать эти изменения в управлении.
В Караганде давно уже не заботятся о сохранении архитектурных стилей. На соседней улице Костенко, небрежно пристроили парадное крыльцо банка «Тенгри». Темный фиолетовый и урбанистический серый алюкобонд никак не вяжется с белыми колоннами основного фасада. Но, похоже, такой диссонанс мало кого волнует, ведь разрешение на пристройку банк каким-то образом получил.
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Банк, действительно , не вписывается в архитектурный облик города со своим фасадом, так там еще жутко громко воет вентиляция, особенно ночью
Житель улицы Костенко
02 октября, 2017 в 21:50
Уважаемый Нурлан Ерикбаевич, просим Вас помочь в сохранении и восстановлениии исторического памятника зодчества и архитектуры – которым является дом по ул.Костенко 12.
Единственное в центре города трехэтажное здание — первое многоэтажное строение города, выстроенного в 1932 г. с уникальным фасадом, не имеющий аналогов, архитектура с элементами классической лепнины, колон и барельефов придают дому неповторимую индивидуальность, здание с которого началась история рождения Караганды.
В 2000 г. Указом Акима области зданию по ул.Костенко 12 был присвоен Государственный статус исторического наследия. 17 лет ведем переписку с Акиматом города и района Казыбек би — за это время восстановили только табличку на фасаде. За последнии годы прошли видеосюжеты в эфирах КТК и 7-го канала Астаны, вышли три репортерские статьи в местной прессе о данной проблеме http://www.nv.kz/2011/11/28/23969/(видео и фото вся информация на сайте).
В 2009-10 гг на запросы жильцов от Акиматов получены ответы, где указаны сроки включения в план по ремонту фасада, кровли и выделению средств на благоустройство на 2010-11гг. – но после смены руководства Акимата все планы остались на бумаге.
В доме 24 квартиры – собственники многое делают для сохранения и содержания здания, но кровля и фасад за 82 года катастрофически обветшали, с левой стороны здания разрушен фундамент,стеновая кирпичная кладка – дом под угрозой разрушения.
Мы надеемся Вы не останетесь равнодушным к проблеме данного дома, дома улиц Бульвара и Ленина приведены в порядок, хотя здание на Костенко единственное находящееся под охраной Государства осталось без внимания. Собственники жилья готовы взять на себя заботу в сохранении в надлежащем виде как памятника и следить за фасадом и кровлей в дальнейшем.
За семьнадцать лет переписки с Акиматами получено более двадцати писем отписок с отказами и предложениями самим своими силами и средствами решать проблему, но двадцать квартир не могут финансово обеспечить весь ремонт здания, средств хватает только на содержание и текущий ремонт здания, ремонт лестничных и детской площадок.
Заранее благодарим, с уважением -жители дома 12 ул.Костенко.
Мирас
02 октября, 2017 в 23:09
Все архитектурные и любые изменения города надо делать только после публичных обсуждений.
Это снимет все социальные и культурные проблемы в городе.
IG
02 октября, 2017 в 23:55