Кто портит облик Караганды?

Балконы дома расположенного на улице Ленина ремонтируют по программе «Рухани Жангыру»

Некоторые здания Караганды считаются архитектурным наследием и охраняются законом. К примеру, дом номер 1 по улице Ленина, который сейчас ремонтируют. Однако при этом как-то забылось, что жильцы не могут вносить существенные изменения в облик этих многоэтажек, менять расположение окон или достраивать балконы.

Такое право есть у городских властей. Но каким образом они планируют эти изменения? Сейчас строители занялись домом номер 1. Они ремонтируют балконы, старые пилястры заменили на белые пластиковые ограждения и даже установили стеклопакеты. При этом строители пожертвовали аутентичностью здания. Привычные элементы «сталинок» исчезли, хотя именно балкончики отличают эти дома от всех остальных.

Как пояснили в акимате района имени Казыбек би, ремонт инициировали сами жители дома. Они обращались с просьбой восстановить полуразвалившиеся балконы. Для этого им нашли спонсора по программе «Рухани Жангыру», предприниматель дал деньги на ремонт. Проект был согласован с отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Владельцы квартир тоже положительно оценили новый ремонт.

— Мы соблюдаем цветовую гамму, никаких нарушений архитектурного ансамбля здесь не будет,- утверждают в районном акимате.

При этом, сотрудники поясняют, что по закону дом является объектом кондоминиума, а потому жильцы должны были делать ремонт за свой счёт. Так что им ещё повезло. И тут закрался явный парадокс, ведь по закону Ленина 1 — архитектурный памятник. А значит под надзором областного управления культуры, архивов и документации. Но в Центре по сохранению историко-культурного наследия проект ремонта никто не видел. А значит, акимат не позаботился о том, чтобы согласовать эти изменения в управлении.

В Караганде давно уже не заботятся о сохранении архитектурных стилей. На соседней улице Костенко, небрежно пристроили парадное крыльцо банка «Тенгри». Темный фиолетовый и урбанистический серый алюкобонд никак не вяжется с белыми колоннами основного фасада. Но, похоже, такой диссонанс мало кого волнует, ведь разрешение на пристройку банк каким-то образом получил.