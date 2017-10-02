Гламурный цвет колонн в центре Караганды объяснили спешкой

«На рынке их обманули — вместо бордового продали розовый».

Перекраску пурпурных колонн, которые повергли карагандинцев в шок, обещают завершить к завтрашнему дню. Теперь маляры не торопятся: тщательно замазывают все щели, краску укладывают равномерно. Что же касается предыдущего неудачного опыта, его объясняют спешкой.

Как выяснилось, украшающие исторический центр города колонны обратили на себя внимание властей накануне визита высокопоставленных гостей из Белоруссии. Чтобы скрыть непотребное состояние архитектурных элементов, решили наскоро замаскировать дыры. В горячке приобрели необходимые материалы. Буквально за несколько часов серовато-коричневый, в цвет зданий, цвет превратился в кричаще-пурпурный.

— Вообще-то, в бордовый хотели покрасить, — пояcнили nv.kz в ТОО «Благоустройство». — Но там путаница произошла. Везде есть человеческий фактор: люди ошибаются. На рынке их обманули — вместо бордового колера продали розовый. То есть на бутылочках было написано, что бордовый, а на деле оказалось, что розовый. Но времени уже не было. Чтобы не опозориться перед делегацией белорусов, пришлось докрасить до конца.

…Белорусские инвесторы прошли пешком от областного акимата до бульвара Мира, свернув затем в парк. На гламурные колонны внимания они не обратили. Чего не скажешь о местных жителях. Вызывающий оттенок колонн, совершенно не гармонирующий с цветовой гаммой прилегающих построек, стал причиной скандала. Критика подействовала. Завершить ремонт колонн должны в ближайшее время.