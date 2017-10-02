В поликлиниках стартовали дни открытых дверей для пожилых казахстанцев

Люди преклонного возраста могут бесплатно пройти обследование у профильных специалистов

Сегодня во всех поликлиниках стартовали дни открытых дверей для пожилых казахстанцев. Акция пройдет со 2 по 6 октября. В эти пять дней для людей пожилого возраста в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) республики будут организованы: осмотр профильных специалистов, проведение диагностических исследований и др.

По дополнительным вопросам можно обратиться в саll-центры управлений здравоохранения по следующим номерам:

Источник: inform.kz