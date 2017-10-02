Люди преклонного возраста могут бесплатно пройти обследование у профильных специалистов
Сегодня во всех поликлиниках стартовали дни открытых дверей для пожилых казахстанцев. Акция пройдет со 2 по 6 октября. В эти пять дней для людей пожилого возраста в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) республики будут организованы: осмотр профильных специалистов, проведение диагностических исследований и др.
По дополнительным вопросам можно обратиться в саll-центры управлений здравоохранения по следующим номерам:
Источник: inform.kz
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— Где это я?
-Вальхалла- дворец павших в бою.
-Красиво… Но ничего не понимаю… Последнее что помню — взял талончик на прием к эндокринологу.
Ернар
03 октября, 2017 в 11:00