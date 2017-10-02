Погибли три пассажира
В пресс-службе ДВД Карагандинской области сообщили, что авария произошла 30 сентября на трассе между Абаем и Топаром. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Тойота» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Легковая машина столкнулась с другим авто марки «Киа». В результате столкновения, двое пассажиров «Киа» погибли на месте, пассажир «Тойоты» скончался в больнице. Водители находятся в тяжёлом состоянии.
Назначены экспертизы, идёт досудебное расследование по статье 345, часть 4. — Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее за собой смерть трёх и более лиц.
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Сто пудов, баран на марке летел как бешенный!!!
bot
03 октября, 2017 в 11:07