Разыскивают свидетелей ДТП со смертельным исходом

Погибли три пассажира

В пресс-службе ДВД Карагандинской области сообщили, что авария произошла 30 сентября на трассе между Абаем и Топаром. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Тойота» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Легковая машина столкнулась с другим авто марки «Киа». В результате столкновения, двое пассажиров «Киа» погибли на месте, пассажир «Тойоты» скончался в больнице. Водители находятся в тяжёлом состоянии.

Назначены экспертизы, идёт досудебное расследование по статье 345, часть 4. — Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее за собой смерть трёх и более лиц.