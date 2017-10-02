Потепление ожидается в 7-10 числах октября
В ближайшие три дня (3-5 октября) в большинстве областей Казахстана ожидается ветреная погода с осадками, которая не обойдет стороной и южные регионов нашей республики.
В эти дни температура воздуха понизится:
на севере, востоке и в центре страны ночью до 0…8 мороза, днем до 0…5 тепла, на юге и юго-востоке ночью до 3 мороза…5 тепла, днем до 5…13 тепла. Исключение составит западные регионы нашей республики, где с господством антициклона будет преобладать ясная погода без осадков, с температурой воздуха ночью 3 мороза…5 тепла, днем – повышение до 8…16 тепла.
В последующие дни с юго-западными и западными ветрами будет поступать теплый Средиземноморский воздух, который охватит почти всю территорию Казахстана в период 7-10 октября. Именно в эти дни мы насладимся погожими, теплыми днями, именуемая в народном календаре, как «бабье лето». Днем столбики термометров преодолеют отметку:
В северной половине +10…+18°С
В южной половине +20…27°С.
Примечание: консультативный прогноз может претерпеть значительной корректировки по мере изменения синоптической ситуации.
Источник: kazhydromet.kz
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Значит бабья зима еще будет
Mark
02 октября, 2017 в 20:28