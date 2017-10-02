Как идет реконструкция М-8, из-за которой в Пришахтинске нет тепла (фоторепортаж)

Подрядчик обещает закончить работу через сутки

Официально отопительный сезон в Караганде уже начался. Однако в домах Пришахтинска тепла нет. Дело в том, что еще не завершена реконструкция тепломагистрали М-8. Сегодня, 2 октября, корреспондент nv.kz съездил на объект и посмотрел, как ведутся работы.

Большая часть тепломагистрали уже собрана. Для этого использованы предызолированные трубы большего диаметра, чем были раньше. Это позволит обеспечить жителей Пришахтинска более качественным теплом. Сейчас работники компании-подрядчика устанавливают последние трубы и заваривают стыки между ними. После этого их останется только заизолировать и сдать в эксплуатацию энергопередающей организации – ТОО «Теплотранзит Караганда». На завершение работ подрядчику необходимы сутки.

Как сообщил корреспонденту nv.kz гендиректор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев, реконструкция магистрали М-8 будет завершена завтра, 3 октября. После этого начнется заполнение сетей и доведение теплоносителя до жилых домов. Дальше – дело председателей КСК. Они должны подать заявки на подключение многоэтажек к системе центрального отопления.