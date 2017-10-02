Подрядчик обещает закончить работу через сутки
Официально отопительный сезон в Караганде уже начался. Однако в домах Пришахтинска тепла нет. Дело в том, что еще не завершена реконструкция тепломагистрали М-8. Сегодня, 2 октября, корреспондент nv.kz съездил на объект и посмотрел, как ведутся работы.
Большая часть тепломагистрали уже собрана. Для этого использованы предызолированные трубы большего диаметра, чем были раньше. Это позволит обеспечить жителей Пришахтинска более качественным теплом. Сейчас работники компании-подрядчика устанавливают последние трубы и заваривают стыки между ними. После этого их останется только заизолировать и сдать в эксплуатацию энергопередающей организации – ТОО «Теплотранзит Караганда». На завершение работ подрядчику необходимы сутки.
Как сообщил корреспонденту nv.kz гендиректор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев, реконструкция магистрали М-8 будет завершена завтра, 3 октября. После этого начнется заполнение сетей и доведение теплоносителя до жилых домов. Дальше – дело председателей КСК. Они должны подать заявки на подключение многоэтажек к системе центрального отопления.
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Нет !! Не будет завтра готово !!! ( только если на бумаге) Они бетон в середине сентября заливали- по нормам он должен около месяца отстояться а потом на него трубы ложить. Если они заполнят трубы водой на опорах с несхватившимся бетоном-опоры просто » поплывут» ! -Прихан может остаться без тепла зимой…
Dalnoboy
02 октября, 2017 в 20:17
Кто подрядчик?
Тоже поди итоги тендера обжаловал?
Jahr
02 октября, 2017 в 20:23