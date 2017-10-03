«Сарыарка» одержала вторую кряду победу на выезде

Выезд в Россию для карагандинской команды складывается успешно

Во втором гостевом матче, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ карагандинская «Сарыарка» обыграла «Звезду» из Чехова. В составе «орлов» заброшенными шайбами в ворота армейцев отметились нападающие: Константин Соколов, Олег Ломако, Исаак Валицкий и Сергей Тополь.

Следующий матч коллектив Александра Соколова проведёт 5 октября в Харбине, против новичка Высшей лиги — «КРС Хэйлунцзян».

«Звезда» — «Сарыарка» 2:4 (1:3,1:0,0:1)

1:0 — Хлопотов — 9:19

1:1 — Соколов (Валицкий, Поляков) — 13:02

1:2 — Ломако (Сарваров) — 14:36

1:3 — Валицкий (Соколов, Поляков) — 15:45

2:3 — Хлопотов (Макеев, Чмыхов) — 29:57 ГБ

2:4 — Тополь — 59:03

Вратари: Самойлов — Волков (20:00 — 60:00) — Гелашвили

Статистика матча: Броски: 46-73 ; Броски в створ: 20-41 ;

Голы: 2-4 ; Вбрасывания: 33-35 ; Штраф: 18-6

Состав «Сарыарки»:

Вратари: Гелашвили (Костин)

1: Ломако — Сарваров — Ердаков, Юксеев — Сиксна.

2: Альшевский — Зиазов — Тополь, Антоновский — Иванов.

3: Валицкий — Поляков — Соколов, Назаркин — Дервук.

4: Ковалёв — Борисевич — Угольников, Булатов — Алексеев.

Источник: Saryarka-hc.kz