Выезд в Россию для карагандинской команды складывается успешно
Во втором гостевом матче, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ карагандинская «Сарыарка» обыграла «Звезду» из Чехова. В составе «орлов» заброшенными шайбами в ворота армейцев отметились нападающие: Константин Соколов, Олег Ломако, Исаак Валицкий и Сергей Тополь.
Следующий матч коллектив Александра Соколова проведёт 5 октября в Харбине, против новичка Высшей лиги — «КРС Хэйлунцзян».
«Звезда» — «Сарыарка» 2:4 (1:3,1:0,0:1)
1:0 — Хлопотов — 9:19
1:1 — Соколов (Валицкий, Поляков) — 13:02
1:2 — Ломако (Сарваров) — 14:36
1:3 — Валицкий (Соколов, Поляков) — 15:45
2:3 — Хлопотов (Макеев, Чмыхов) — 29:57 ГБ
2:4 — Тополь — 59:03
Вратари: Самойлов — Волков (20:00 — 60:00) — Гелашвили
Статистика матча: Броски: 46-73 ; Броски в створ: 20-41 ;
Голы: 2-4 ; Вбрасывания: 33-35 ; Штраф: 18-6
Состав «Сарыарки»:
Вратари: Гелашвили (Костин)
1: Ломако — Сарваров — Ердаков, Юксеев — Сиксна.
2: Альшевский — Зиазов — Тополь, Антоновский — Иванов.
3: Валицкий — Поляков — Соколов, Назаркин — Дервук.
4: Ковалёв — Борисевич — Угольников, Булатов — Алексеев.
Источник: Saryarka-hc.kz
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Молодцы!!! Так держать!!!
Майкудук
03 октября, 2017 в 11:22