Жители более 400 домов Караганды остаются без отопления

В основном на Юго-Востоке и в Пришахтинске

В Караганде еще более 400 многоэтажкам не дали отопление. В основном, это дома 27, 28 и 29 микрорайонов Юго-Востока и Пришахтинска. Люди вынуждены сидеть в холодных квартирах по вине подрядчиков, которые затянули с реконструкцией тепловых магистралей.

В числе мерзнущих – жители 27, 28 и 29 микрорайонов Юго-Востока. Их подвела подрядная организация «НС-Система». Она меняла ветхие теплосети по проспекту Строителей вплоть до начала отопительного сезона. На эту работу по госпрограмме «Нурлы Жол» выделено 1,06 миллиарда тенге.

— В связи с затянувшимися работами по реконструкции магистральных сетей по проспекту Строителей поэтапное заполнение тепловых сетей началось с 1 октября, — сообщили в компании «Теплотранзит Караганда». – После этого к системе центрального теплоснабжения были подключены 35 домов в 28 микрорайоне. А 3 октября планируется завершить заполнение сетей, что даст возможность подать тепло оставшимся 114 многоэтажек 27, 28 и 29 микрорайонов Юго-Востока.

А Пришахтинск остался холодным по вине подрядчика — ТОО «Центрстрой-Комплекс-НС», который занимался реконструкцией участка тепломагистрали М-8 протяженностью 24 километра. Она проходит по поселку «Старая Тихоновка». На нее выделено более двух миллиардов тенге. Здесь установили новые предызолированные трубы вместо старых – ржавых и голых.

— В Пришахтинске заполнение тепловых сетей планируется начать 3 октября, — уточнили в компании «Теплотранзит Караганда». – Подключение всех 183 жилых домов запланировано на 4 октября.

Однако работы по реконструкции тепломагистралей не закончены. В октябре начнется благоустройство территории. Особенно это касается проспекта Строителей. Здесь подрядная организация должна восстановить асфальт, чтобы обеспечить проезд. В 2018 году власти планируют сделать капитальный ремонт дороги по проспекту Строителей.