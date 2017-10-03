В Караганде прошла посадка деревьев

Фотоочет с мероприятия

В минувшие выходные, на территории центра бокса им. С. Сапиева состоялась посадка деревьев. Организаторы провели мероприятие на собранные средства с летнего фестиваля «ЯРКОкросс».

Нам удалось поговорить с одной из организаторов посадки, Евгенией Беляевой.

— Как организовывается посадка деревьев?

— Прежде всего мы тщательно выбираем территорию. Важно выбрать именно то место, где в будущем за деревьями будут ухаживать. Мероприятие организовать непросто. Нужно договориться заранее с машинами, заказать саженцы, организовать электричество, чтобы была музыка. Наши посадки это не просто прийти и посадить дерево. Посадка сближает людей, формирует отношение к экологии города и к друг другу.

— Сколько деревьев посажено?

— Сегодня мы высадили 25 сосен. В скором времени администрация Центра бокса их подвяжет, чтобы деревья смогли выбрать верное направление роста.

— Много ли людей приходят на ваши мероприятия?

— В этот раз пришло порядка 50 человек. К нам все чаще стали приходить положительно настроенные жители города. Приходят целые семьи, детки которых, брали свой рабочий инвентарь в виде лопаток и маленьких ведер. Многие переживали, что саженцев не хватит на всех, поэтому пришли пораньше и сразу заняли очередь. Были те, кто устроили соревнования: «У кого самое красиво посаженное дерево». Многие проявили креативность в оформлении лунки вокруг саженца, украсили камнями, травой, цветами. По традиции, в конце посадки у нас пикник, с направлением на здоровое питание. На мероприятиях мы стараемся рассказывать об образе жизни наших сотрудников и подавать положительные примеры. Важно воспитывать в наших людях здоровое отношение к себе, тогда и забота об окружающей среде придет сама собой. Мы стараемся создавать теплую атмосферу во время мероприятия, обеспечиваем людей всем необходимым – от лопат и ведер до горячего чая.

Как говорится, в жизни нужно построить дом, посадить дерево и родить сына. Один пункт из списка выполнен!