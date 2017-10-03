Фотоочет с мероприятия
В минувшие выходные, на территории центра бокса им. С. Сапиева состоялась посадка деревьев. Организаторы провели мероприятие на собранные средства с летнего фестиваля «ЯРКОкросс».
Нам удалось поговорить с одной из организаторов посадки, Евгенией Беляевой.
— Как организовывается посадка деревьев?
— Прежде всего мы тщательно выбираем территорию. Важно выбрать именно то место, где в будущем за деревьями будут ухаживать. Мероприятие организовать непросто. Нужно договориться заранее с машинами, заказать саженцы, организовать электричество, чтобы была музыка. Наши посадки это не просто прийти и посадить дерево. Посадка сближает людей, формирует отношение к экологии города и к друг другу.
— Сколько деревьев посажено?
— Сегодня мы высадили 25 сосен. В скором времени администрация Центра бокса их подвяжет, чтобы деревья смогли выбрать верное направление роста.
— Много ли людей приходят на ваши мероприятия?
— В этот раз пришло порядка 50 человек. К нам все чаще стали приходить положительно настроенные жители города. Приходят целые семьи, детки которых, брали свой рабочий инвентарь в виде лопаток и маленьких ведер. Многие переживали, что саженцев не хватит на всех, поэтому пришли пораньше и сразу заняли очередь. Были те, кто устроили соревнования: «У кого самое красиво посаженное дерево». Многие проявили креативность в оформлении лунки вокруг саженца, украсили камнями, травой, цветами. По традиции, в конце посадки у нас пикник, с направлением на здоровое питание. На мероприятиях мы стараемся рассказывать об образе жизни наших сотрудников и подавать положительные примеры. Важно воспитывать в наших людях здоровое отношение к себе, тогда и забота об окружающей среде придет сама собой. Мы стараемся создавать теплую атмосферу во время мероприятия, обеспечиваем людей всем необходимым – от лопат и ведер до горячего чая.
Как говорится, в жизни нужно построить дом, посадить дерево и родить сына. Один пункт из списка выполнен!
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организовать электричество
правильно!
03 октября, 2017 в 12:38
А вы когда-нибудь сажали по-настоящему деревья? Те же сосны с комьями в метр диаметром земли? Вот только тогда дерево будет расти! А так… Сосны у нас гибнут как мухи по осени…
Михалыч
03 октября, 2017 в 13:07
Увы, настоящих озеленителей у нас сегодня нет, отсюда и гибель тех же весьма капризных сосенок… Единственно, что у нас умеют — подкорнать деревья так, что остаются сплошь пеньки…
Михалыч
03 октября, 2017 в 13:09
Есть такое емкое слово -«профанация».
Это когда суетой вокруг «добрых пожеланий» губят любые пожелания.
Советские субботники и прочие воскресники организовывались с политическим подтекстом -главное участие, результат не важен.
Поэтому для посадок выбирались сорные деревья, которых было не жалко.
И они массово пропадали, хотя не большой процент остался, чем и дышим.
Данное мероприятие из того же ряда, но с учетом несоизмеримо меньших масштабов -оно ничтожно.
После умышленного уничтожения «Ботанического сада», в котором акклиматизировались лучшие сорта деревьев для нашей местности, практически все посадки вокруг пропадают.
Цель подобных пустых пиар-акций -заглушить любым способом реальное понимание, реальной ответственности общества за свой край.
ig
03 октября, 2017 в 14:49