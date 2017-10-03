В некоторых школах РК введут запрет на бумажные журналы

С 1 сентября в Караганде все школы перешли на электронный журнал

В Казахстанских школах вводят запрет на ведение бумажных журналов. Это коснется тех школ, которые используют электронные журналы. А их насчитывается свыше четырех тысяч. Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

— Мы планируем для школ, внедривших электронные журналы, ввести запрет на использование бумажных журналов. Наша цель — наконец-то прекратить дублирование и существенно сократить отчетность. Персональные данные казахстанских детей хранит компания «Национальные информационные технологии, — пояснил он.

Напомним, пилотный проект по введению электронных журналов в школах области был запущен в прошлом учебном году. Тогда в Карагандинской области 100 школ перешли на электронный классный журнал. Сейчас все школы Караганды отказались от бумажных журналов.

— В прошлом году на электронные журналы перешли десять школ города, остальные параллельно должны были вести электронные и бумажные журналы. С 1 сентября все школы города полностью перешли на электронную систему, — пояснила nv.kz заведующая сектором общего и среднего образования Наталья Головина.

К слову, электронными журналами пользуются в большинстве стран мира. Их преимущества очевидны. Электронный классный журнал позволяет облегчить труд учителей. А родителям, с его помощью, гораздо удобнее наблюдать за успеваемостью детей.