С 1 сентября в Караганде все школы перешли на электронный журнал
В Казахстанских школах вводят запрет на ведение бумажных журналов. Это коснется тех школ, которые используют электронные журналы. А их насчитывается свыше четырех тысяч. Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
— Мы планируем для школ, внедривших электронные журналы, ввести запрет на использование бумажных журналов. Наша цель — наконец-то прекратить дублирование и существенно сократить отчетность. Персональные данные казахстанских детей хранит компания «Национальные информационные технологии, — пояснил он.
Напомним, пилотный проект по введению электронных журналов в школах области был запущен в прошлом учебном году. Тогда в Карагандинской области 100 школ перешли на электронный классный журнал. Сейчас все школы Караганды отказались от бумажных журналов.
— В прошлом году на электронные журналы перешли десять школ города, остальные параллельно должны были вести электронные и бумажные журналы. С 1 сентября все школы города полностью перешли на электронную систему, — пояснила nv.kz заведующая сектором общего и среднего образования Наталья Головина.
К слову, электронными журналами пользуются в большинстве стран мира. Их преимущества очевидны. Электронный классный журнал позволяет облегчить труд учителей. А родителям, с его помощью, гораздо удобнее наблюдать за успеваемостью детей.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37487 материалов.
Посетители оставили 215382 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
журнал запретят, а отчетность увеличат. Каким образом отсутствие или наличие журнала влияет на учебный процесс?
правильно!
03 октября, 2017 в 17:56