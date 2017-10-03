Не хотелось, но невольно получается, что список всяких-разных объектов, на возведение которых были потрачены бюджетные средства и которые открывались под громкие, продолжительные аплодисменты, но в дальнейшем так и не стали выполнять свои предназначения, то этот список можно продолжить.
В Центральном парке отдыха уже несколько лет существует корт. Очень похожий на скетинг-ринг. Скорее всего, так и есть. Но вот что бы кто-нибудь на нем постигал азы катания, повышал мастерство — этого автору увидеть не удалось, ни разу. На протяжении тех лет, что он существует. А может это зимний каток? И на нем должны тренироваться наши будущие золотоносные чемпионы Олимпиад? Но и зимой на нем тоже никого не можно наблюдать. Так для чего и для кого он сделан?
Вопрос конкретно к хозяину территории – многоуважаемой дирекции парка.
От: Александр Михайловский
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Корт вроде как принадлежит школе конькобежцев. Они там на роликах катаются летом. Остальных вредные охранники не пускают, во всяком случае бесплатно. Пару лет назад с огромным трудом дали покататься летом маленьким хоккеистам.
Прохожий
03 октября, 2017 в 12:43
Он работает.Сам лично там катался пару раз. Час стоит то ли 100-200 тг. со своими роликами. так же можно на прокат взять.
box
03 октября, 2017 в 12:48
Как-то в выходной, гуляя с семьей, тоже налетели на него. Прошелся вокруг и не понял, где калитка? Да и ни одной души поблизости не было.
Пять копеек
03 октября, 2017 в 13:57
Хороший корт. Есть что показать приезжим делегациям из других стран.
Да уш!!!
03 октября, 2017 в 15:41