Кричали радостно: — Ура! И в воздух чепчики бросали.

Не хотелось, но невольно получается, что список всяких-разных объектов, на возведение которых были потрачены бюджетные средства и которые открывались под громкие, продолжительные аплодисменты, но в дальнейшем так и не стали выполнять свои предназначения, то этот список можно продолжить.

В Центральном парке отдыха уже несколько лет существует корт. Очень похожий на скетинг-ринг. Скорее всего, так и есть. Но вот что бы кто-нибудь на нем постигал азы катания, повышал мастерство — этого автору увидеть не удалось, ни разу. На протяжении тех лет, что он существует. А может это зимний каток? И на нем должны тренироваться наши будущие золотоносные чемпионы Олимпиад? Но и зимой на нем тоже никого не можно наблюдать. Так для чего и для кого он сделан?

Вопрос конкретно к хозяину территории – многоуважаемой дирекции парка.

От: Александр Михайловский