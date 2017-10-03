13 и 14 микрорайоны утопают в мусоре, который, недобросовестные местные жители, скидывают, где захотят. Корреспондент nv.kz прошёлся по нижнему Майкудуку.
Хлам заполонил собой не только участки земли возле мусорных баков, но так же и дороги, деревья, участки травы. А сзади домов пакеты скапливаются за счёт ленивых граждан, которые их скидывают по пути на работу или в школу. Ненужную мебель, старые кирпичи и прочие отходы не торопятся относить к бакам, они уже не первый день лежат сваленные в горку мусора.
Когда-то эти два скопления пакетов были ямами. Их закидали мусором и продолжают это делать.
« В глубину ямы были примерно два метра. Теперь содержимое возвышается над землёй. Я каждый день хожу по этой дороге на работу. По двум сторонам от неё вот такая «красота», а ещё тут часто ходят пьяные люди. Могут усесться на принесённые матрацы и продолжать веселье. Матрацы, и прочие их приспособления для сидения, периодически растаскивают», — прокомментировал житель 36 дома.
Карагандинцам неприятно жить в таких условиях. Некоторые активисты устраивают субботники по собственной инициативе, но усердия меньшинства не хватает, чтобы справится с многолетними залежами отходов.
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страна третьего мира
Коля
03 октября, 2017 в 12:50
Мерзопакостные пришельцы!!!! Прилетают с других планет и засоряют назло землюкам 13 и 14 микрорайоны Караганды. И только пришельцы виноваты в этот и никто другой!!! Землянам Карагандинцам неприятно жить в таких условиях. Некоторые активисты устраивают субботники по собственной инициативе, но усердия меньшинства не хватает, чтобы справится с многолетними залежами инопланетных отходов.
Ванга
03 октября, 2017 в 13:26
Статья не поймёшь где этот мусор.. Хотяб написали для коммунальщиков
Ggg
03 октября, 2017 в 18:01