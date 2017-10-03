Залежи мусора

13 и 14 микрорайоны утопают в мусоре, который, недобросовестные местные жители, скидывают, где захотят. Корреспондент nv.kz прошёлся по нижнему Майкудуку.

Хлам заполонил собой не только участки земли возле мусорных баков, но так же и дороги, деревья, участки травы. А сзади домов пакеты скапливаются за счёт ленивых граждан, которые их скидывают по пути на работу или в школу. Ненужную мебель, старые кирпичи и прочие отходы не торопятся относить к бакам, они уже не первый день лежат сваленные в горку мусора.

Когда-то эти два скопления пакетов были ямами. Их закидали мусором и продолжают это делать.

« В глубину ямы были примерно два метра. Теперь содержимое возвышается над землёй. Я каждый день хожу по этой дороге на работу. По двум сторонам от неё вот такая «красота», а ещё тут часто ходят пьяные люди. Могут усесться на принесённые матрацы и продолжать веселье. Матрацы, и прочие их приспособления для сидения, периодически растаскивают», — прокомментировал житель 36 дома.

Карагандинцам неприятно жить в таких условиях. Некоторые активисты устраивают субботники по собственной инициативе, но усердия меньшинства не хватает, чтобы справится с многолетними залежами отходов.