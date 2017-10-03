Курильщики пополнят областной бюджет

За курение в неположенных местах оштрафованы 8 тысяч человек

44 миллиона тенге получил областной бюджет благодаря штрафам за курение в общественных местах. Всего к административной ответственности привлекли 8077 человек.

— За курение в местах массового отдыха (театрах, кинотеатрах, концертные залах, ночных клубах, музеях) привлечено 934 жителя области,- сообщает пресс-служба Местной полиции.- За курение в государственных организациях – 885 человек, в учреждениях образования -928 человек, основную же массу нарушителей составили те, кто любит подымить в подъездах домов, таких 5280 человек.

Напоминаем — курить не только вредно, но и дорого. Штраф за нарушение запрета составляет 2269 тенге. А если курильщик попадется во второй раз, то ему придется выложить 13614 тенге.