За курение в неположенных местах оштрафованы 8 тысяч человек
44 миллиона тенге получил областной бюджет благодаря штрафам за курение в общественных местах. Всего к административной ответственности привлекли 8077 человек.
— За курение в местах массового отдыха (театрах, кинотеатрах, концертные залах, ночных клубах, музеях) привлечено 934 жителя области,- сообщает пресс-служба Местной полиции.- За курение в государственных организациях – 885 человек, в учреждениях образования -928 человек, основную же массу нарушителей составили те, кто любит подымить в подъездах домов, таких 5280 человек.
Напоминаем — курить не только вредно, но и дорого. Штраф за нарушение запрета составляет 2269 тенге. А если курильщик попадется во второй раз, то ему придется выложить 13614 тенге.
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Для пополнения бюджета можно еще вспомнить, что низя! сорить семечками в общественных местах, нецензурно выражаться и вообще, одним словом.
Статский советчик Фанфурин
03 октября, 2017 в 13:19
Для пополнениябюджета есть два способо:
1)
уже указан-штрафы,
2)
МЕНЬШЕ ВОРОВАТЬ
Для пополнениябюджета=МЕНЬШЕ ВОРОВАТЬ
03 октября, 2017 в 17:02
Для пополнениябюджета=МЕНЬШЕ ВОРОВАТЬ
****
3)продолжение
А потом воров,
которые попались и
отдали часть краденного ВЫПУСКАТЬ ИЗ ТЮРЬМЫ
***
а некоторых опять брать на госсслужубу
Ну вот так как-то
А потом воров ВЫПУСКАТЬ ИЗ ТЮРЬМЫ
04 октября, 2017 в 10:20
Стыдно жить в республике обладающей в своих недрах всей таблицей Менделеева в индустриальном регионе плполняющим свой бюджет за счёт штрафов за курение в неположенных местах .позор…
К сведению полиция не карающий орган ,первая и самая важная функция полиции это профилактика правонарушений а не забор мзды за курение в неположенном месте СТЫДНО лично мне как патриоту гражданину этой Великой и могучей республике ,на мыло всю эту шайку которая уничтожает свой славный Народ !!!
Олег
03 октября, 2017 в 14:17
Ошибаетесь, Олег… Полиция — карающий орган в этой стране. Далеко ходить не надо — запретили пастись экипажам в хитрых местах и они придумали пешие патрули, которые стоят АБСОЛЮТНО ТАМ ЖЕ с одной целью — стричь капусту на штрафах.
Дмитрий
05 октября, 2017 в 01:13