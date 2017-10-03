Спойлер: благодаря учебнику
В Instagram популярного блогера карагандинка прислала письмо. В центре внимания опять оказался учебник русского языка для пятых классов. Автор всё та же Зинаида Сабитова. Но на этот раз родительницу возмутила вовсе не сказка про «бутявок некузявых», а ссылка на вебсайт. В задании школьникам предлагают открыть у себя в браузере Первый социальный словарь. В нём можно найти толкование слов, которое пишут люди разных профессий. Однако между разделами культура, здоровье, еда, наука и техника, есть тематическая вкладка — секс. И там предлагают узнать, что такое: порно, оральный секс, фистинг и тому подобное. Помимо описания, можно оставить комментарии, которые ещё интересней, чем сами толкования слов.
Как пишет мама ученика, в школе просят не поднимать лишний шум. Но девушка думает, что лучше предупредить и других родителей.
— Решила посмотреть сама что же это за «соц.словарь» и пришла в ужас,- пишет девушка. — Действительно, на странице 19 учебника З.К Сабитовой имеется ссылка на российский сайт, в котором подробно расписано то, что вы сейчас видите на экране своего дисплея. Как заявили в министерстве образования на момент размещения ссылки в учебнике, раздела про секс на сайте не было.
Но теперь этот раздел есть. И если, пятиклассник откроет ссылку, он узнает гораздо больше, чем бы хотелось его родителям.
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Приплыли! Если у нас такие школьные учебники, то тогда понятно почему экономика в нынешнем состоянии.
Пять копеек
03 октября, 2017 в 14:31
ШОК!!! Хотелось бы услышать мнение «большинства» гражданского общества, которое (со слов Министра Сагинтаева поддерживает эти учебники) объяснило бы нам «консерваторам»- в чем заключается «продвинутость» в подходах к обучению школьников!?
гражданин
03 октября, 2017 в 14:41
Я конечно понимаю ,что уроки полового воспитания имеют место быть и это правильно. НО ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНО СЛИШКОМ
Нервная
03 октября, 2017 в 18:41
можно подумать только эти учебники «открыли глаза»детям и уж конечно родителям ,вы посмотрите на какие сайты они заходят в своих айфонах и прочие сотовые и ноутбуке.Сам видел как в автобусе подростки зайдя на запрещённый сайт гоготали и показывали друг другу «картиночки» пока им не сделали замечания….они и без этих учебников многое чего знают
Nik
03 октября, 2017 в 19:28
Соглашусь что подобное имеет место быть, но не в 10 же лет. Уважаемые комментаторы учтите что под словом дети имеются в виду не только мальчики, но так же и девочки. Знаю многих родителей которые жестко контролируют процесс использования интернета детьми. Сегодня есть множество возможностей это сделать элементарно услуга родительский контроль. А для мобильного и тогу лучше полная блокировка интернета на номере. Меня как мать жутко возмущает тот факт что школа с такого раннего возраста приучает детей к интернету и зависимости от него.
A"""
03 октября, 2017 в 21:36
Все вышеперечисленное и без учебника ими узнается, усваивается и даже апробацию проходит. Если вокруг бедлам, то учебником меньше, учебником больше, большой роли не играет.
правильно!
03 октября, 2017 в 19:57
Чудесно. В школах раздают листочки-заявления, в которых родители должны дать согласие на обработку персональных данных какому-то центру анализа соцсетей, говорят о родительском контроле за детьми в интернете. И тут — сюрприз от МОН… ссылочка на чудный словарь.
В учебнике за 7 класс идет отсылка на «вечерний ургант», возрастной ценз которого 16+
Танюшка
03 октября, 2017 в 21:35