Откуда школьники узнают про инцест, французские поцелуи и оральный секс

Спойлер: благодаря учебнику

В Instagram популярного блогера карагандинка прислала письмо. В центре внимания опять оказался учебник русского языка для пятых классов. Автор всё та же Зинаида Сабитова. Но на этот раз родительницу возмутила вовсе не сказка про «бутявок некузявых», а ссылка на вебсайт. В задании школьникам предлагают открыть у себя в браузере Первый социальный словарь. В нём можно найти толкование слов, которое пишут люди разных профессий. Однако между разделами культура, здоровье, еда, наука и техника, есть тематическая вкладка — секс. И там предлагают узнать, что такое: порно, оральный секс, фистинг и тому подобное. Помимо описания, можно оставить комментарии, которые ещё интересней, чем сами толкования слов.

Как пишет мама ученика, в школе просят не поднимать лишний шум. Но девушка думает, что лучше предупредить и других родителей.

— Решила посмотреть сама что же это за «соц.словарь» и пришла в ужас,- пишет девушка. — Действительно, на странице 19 учебника З.К Сабитовой имеется ссылка на российский сайт, в котором подробно расписано то, что вы сейчас видите на экране своего дисплея. Как заявили в министерстве образования на момент размещения ссылки в учебнике, раздела про секс на сайте не было.

Но теперь этот раздел есть. И если, пятиклассник откроет ссылку, он узнает гораздо больше, чем бы хотелось его родителям.