Центр модернизации жилфонда судится с карагандинцем, который не хочет платить за новый лифт

Он уверен, что ему неправильно начислили оплату

Центр модернизации жилищного фонда Карагандинской области судится с жителем многоэтажки, который не платит за новый лифт. Его в доме установили по госпрограмме модернизации ЖКХ. Карагандинец задолжал государству 136 тысяч тенге.

В 2013 году дом №13 микрорайона «Голубые пруды» стал участником программы модернизации ЖКХ. Здесь установили новый лифт. Старый давно не работал. На подъемник и все сопутствующие работы потратили 6,6 миллиона тенге. Расходы разделили на жильцов пропорционально квадратуре квартир. Для владельца двухкомнатной квартиры ежемесячный взнос составил 2800 тенге. Выходит, что за 7 с половиной лет он должен отдать государству 252 тысяч тенге. Однако карагандинец по счетам не платил, и за четыре с лишним года у него набежал долг в 136 тысяч тенге.

В связи с этим Центр модернизации жилищного фонда Карагандинской области подал на жителя «Голубых прудов» в суд. Интересно, что в свое оправдание во время заседания сказал должник. Он заявил, что не платил, потому что ему не правильно рассчитали плату за лифт. Должник уверял, что полезная площадь его квартиры составляет 30,7 квадратного метра, а значит, плата за лифт должна была составить не 252 тысяч, а 138 тысяч тенге.

Суд не принял во внимание этот довод. Основанием послужил техпаспорт на квартиру должника. В нем указано, что полезная площадь квартиры составляет 52,7 квадратных метра, а 30,7 – это жилая площадь. А плата за лифт рассчитывается исходя из полезной площади. В результате судья Октябрьского районного суда Ернар Амерханов взыскал с должника 136 тысяч тенге, пеню в 1183 тенге и госпошлину 4357 тенге.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Его будет пересматривать областной суд.