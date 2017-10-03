Целью экспозиции является пропаганда перехода государственного языка на латинский алфавит.
Вчера, 2 октября, состоялось открытие выставки «Латинский алфавит – новая вершина казахского языка» в Карагандинском областном историко-краеведческом музее, посвященной переходу казахского языка с кириллического алфавита на латинскую графику.
Целью экспозиции является пропаганда перехода государственного языка на латинский алфавит. Если учитывать важность нашего государства в Центральной Азии, то латинизация приведет к сближению тюркоязычных стран. Грубо говоря, произойдет «тюркская глобализация», другими словами создание общего языка и основ, устранение графических препятствий.
На выставке представлены исторические данные о создателях казахского алфавита Ы. Алтынсарина, А. Байтурсынова, К. Жубанова, С.Аманжолова.
Ыбрай Алтынсарин внес неоценимый вклад в создание вариантов алфавита на основе русской графики для записи казахских текстов.
Ахмет Байтурсынов является автором первого казахского букваря, новый казахский алфавит, названный в честь ученого байтурсыновским, в свое время служил хорошим образцом для всех тюркоязычных народов при проведении реформы письменности.
Кудайберген Жубанов – казахский учёный-языковед, в совершенстве владел русским и тюркскими языками, является одним из основоположников казахского языкознания и, в целом, казахстанской профессиональной науки. Его труды по языкознанию посвящены казахскому алфавиту и вопросам орфографии.
Сарсен Аманжолов широко освещал как вопросы истории казахского языка и казахского народа, так и вопросы казахской диалектологии и современного казахского литературного языка.
Также показаны исторические документы Карагандинского областного архива, многолетний архив региональных научно-технических документов и документы из фондов областного историко-краеведческого музея.
«Важно, чтобы люди понимали значимость перехода на латинскую графику. Ведь этим мы решаем ряд важнейших задач. В первую очередь, спобствуем реализации политики триединства языков. Кроме этого, мы приблизимся к мировым достижениям в области науки, культуры, искусства», — отметил директор музея Ержан Нурмагамбетов.
В этот же день для учащихся общеобразовательных школ был проведен информационный час о переходе государственного языка на латиницу, разъясняющий важность латинизации для самих казахстанцев, также плюсы при взаимодействии с иностранцами.
«Переход на латиницу на основе английского алфавита решает триединую задачу. Во-первых, это создает благоприятные условия для массового овладения английским языком, интегрируя нас в глобальный англоязычный мир. Во-вторых, открывает новые возможности для доступа к самым современным достижениям науки и техники. В-третьих, объединяет всех казахов, проживающих в более чем сорока странах мира. Переходя на латиницу, мы модернизируем современный казахский язык, совершенствуя его грамматику», – говорил о латинизации Мухтар Кул-Мухаммед.
Как сообщили организаторы выставки, она продлится до конца года.
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Идея не нова — если дела идут плохо — начни войну или большую реформу. Война не подходит по ряду причин. Пока. Остается реформа. А в это время нацвалюта падает, пенсионный фонд мутный, бензина своего нет и т.д. Как итог Казахстан вышел из 50-ки конкурентноспособных стран на 57 место (Россия с 42 продвинулась на 38 место), а думать о 30-ки конкурентноспособных стран чистая утопия. Что остается? Реформа!
Иностранец
03 октября, 2017 в 15:50