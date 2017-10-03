В Карагандинском областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Латинский алфавит – новая вершина казахского языка»

Целью экспозиции является пропаганда перехода государственного языка на латинский алфавит.

Вчера, 2 октября, состоялось открытие выставки «Латинский алфавит – новая вершина казахского языка» в Карагандинском областном историко-краеведческом музее, посвященной переходу казахского языка с кириллического алфавита на латинскую графику.

Целью экспозиции является пропаганда перехода государственного языка на латинский алфавит. Если учитывать важность нашего государства в Центральной Азии, то латинизация приведет к сближению тюркоязычных стран. Грубо говоря, произойдет «тюркская глобализация», другими словами создание общего языка и основ, устранение графических препятствий.

На выставке представлены исторические данные о создателях казахского алфавита Ы. Алтынсарина, А. Байтурсынова, К. Жубанова, С.Аманжолова.

Ыбрай Алтынсарин внес неоценимый вклад в создание вариантов алфавита на основе русской графики для записи казахских текстов.

Ахмет Байтурсынов является автором первого казахского букваря, новый казахский алфавит, названный в честь ученого байтурсыновским, в свое время служил хорошим образцом для всех тюркоязычных народов при проведении реформы письменности.

Кудайберген Жубанов – казахский учёный-языковед, в совершенстве владел русским и тюркскими языками, является одним из основоположников казахского языкознания и, в целом, казахстанской профессиональной науки. Его труды по языкознанию посвящены казахскому алфавиту и вопросам орфографии.

Сарсен Аманжолов широко освещал как вопросы истории казахского языка и казахского народа, так и вопросы казахской диалектологии и современного казахского литературного языка.

Также показаны исторические документы Карагандинского областного архива, многолетний архив региональных научно-технических документов и документы из фондов областного историко-краеведческого музея.

«Важно, чтобы люди понимали значимость перехода на латинскую графику. Ведь этим мы решаем ряд важнейших задач. В первую очередь, спобствуем реализации политики триединства языков. Кроме этого, мы приблизимся к мировым достижениям в области науки, культуры, искусства», — отметил директор музея Ержан Нурмагамбетов.

В этот же день для учащихся общеобразовательных школ был проведен информационный час о переходе государственного языка на латиницу, разъясняющий важность латинизации для самих казахстанцев, также плюсы при взаимодействии с иностранцами.

«Переход на латиницу на основе английского алфавита решает триединую задачу. Во-первых, это создает благоприятные условия для массового овладения английским языком, интегрируя нас в глобальный англоязычный мир. Во-вторых, открывает новые возможности для доступа к самым современным достижениям науки и техники. В-третьих, объединяет всех казахов, проживающих в более чем сорока странах мира. Переходя на латиницу, мы модернизируем современный казахский язык, совершенствуя его грамматику», – говорил о латинизации Мухтар Кул-Мухаммед.

Как сообщили организаторы выставки, она продлится до конца года.