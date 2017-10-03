Готы, эмо, панки у интернет-пользователей ассоциируются с 2007 годом, когда было модно причислять себя к неформальным движениям. nv.kz выяснили, какие субкультуры ещё «живы» и активны в Караганде.
Субкультура — часть культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего большинства.
«Раньше я была неформалом. Неформал — это человек, слушающий разные направления рок музыки, внешне соответствует своему внутреннему миру. В основном, это молодые люди в возрасте 15-20 лет. Насколько я знаю, встречи таких людей называют «вписки», но они не посвящены определённой субкультуре. Обычно там пьют, играют на гитаре, поют песни и т.д. Реакция на мой внешний вид была разной. Родители — лояльно, друзья были из такой же компании, а люди со стороны относились с неприязнью. Помню, когда мне было 18 лет, я ехала в автобусе, а бабушка смотрела на меня и крестилась. Сейчас, большая часть людей, уже нейтрально ко всему этому относятся», — рассказала, бывший неформал, Марина.
«Я знаю много людей, которые увлекаются аниме. У нас в городе проходят сходки, однако, на них я ни разу не была, в основном, собираемся своей небольшой компанией. Не все, конечно, в своём стиле отражают интерес к японской культуре, но у многих видела дополнительные аксессуары с любимыми персонажами», — поделилась анимешница Анастасия.
« Чёрный – мой любимый цвет, отражает настроение. Уже сложно отличать людей, которые просто надевают «классику», от поклонников данного направления. Например, есть знакомые, которые называют себя готами, однако их не привлекает ничего, кроме цвета. Раньше собирались компании, обсуждали готик-рок, дарквейв (музыкальные направления. – прим. автора), а так же литературу, фестивали, кино. Забавно, когда нас ассоциируют с людьми, которые гуляют по кладбищу», — рассказала готесса Виктория.
Помимо вышеперечисленных субкультур у нас, в Караганде, всё ещё остались байкеры, панки, хиппи, эмо, металлисты, хипстеры.
На волне популярности «Неформалы», или как их ещё называют — «Фрики», которые привлекают к себе внимание ярким образом. Обычно эти люди не приписывают себя к какой-то определённой категории. В самовыражении нет ничего плохого, если с этим не перебарщивать.
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Куры, шкуры, быдланы, калхи — дофига всяких супкультур)))
правильно!
03 октября, 2017 в 17:50