Субкультура — часть культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего большинства.

«Раньше я была неформалом. Неформал — это человек, слушающий разные направления рок музыки, внешне соответствует своему внутреннему миру. В основном, это молодые люди в возрасте 15-20 лет. Насколько я знаю, встречи таких людей называют «вписки», но они не посвящены определённой субкультуре. Обычно там пьют, играют на гитаре, поют песни и т.д. Реакция на мой внешний вид была разной. Родители — лояльно, друзья были из такой же компании, а люди со стороны относились с неприязнью. Помню, когда мне было 18 лет, я ехала в автобусе, а бабушка смотрела на меня и крестилась. Сейчас, большая часть людей, уже нейтрально ко всему этому относятся», — рассказала, бывший неформал, Марина.

«Я знаю много людей, которые увлекаются аниме. У нас в городе проходят сходки, однако, на них я ни разу не была, в основном, собираемся своей небольшой компанией. Не все, конечно, в своём стиле отражают интерес к японской культуре, но у многих видела дополнительные аксессуары с любимыми персонажами», — поделилась анимешница Анастасия.