Вышел трейлер карагандинского фантастического фильма «За стеной»

По сюжету, в городах, за высокими стенами живут люди, заражённые опасным вирусом

Карагандинская студия компьютерной графики раскручивает свой проект. Короткометражку о зомби-мутантах и отважных спецназовцах в духе голливудских блокбастеров сняли в Сарани, в районе завода РТИ.

Специалист по компьютерной графике из Караганды Арман Алимжанов решил сделать фильм с использованием современных технологий.

По сюжету, в недалёком будущем в мире происходит масштабная техногенная катастрофа. Её спровоцировал опасный вирус, который продолжает заражать людей. Чтобы хоть как-то оградить себя от заражённых, по всему миру построили закрытые города. Каждый из них обнесён стеной, которая защищает внешний мир от вируса. Все больных привозят в эти города и запирают навсегда. Что происходит за высокими стенами неизвестно никому. Неожиданно, спутники получают сигнал о том, что в одном из городов есть выжившие. Правительство решает выслать спецотряд, команду поведёт за стену опытный военный с кодовым именем Ацтек. В город идёт девушка-учёный Динара. На все исследования у группы есть только 24 часа — именно столько действует антибиотик, который может защитить их от вируса. Что обнаружит за стеной отважная команда?

Стоит отметить, что бюджет фантастической короткометражки практически был равен нулю. Все актеры и члены съемочной группы работали на голом энтузиазме. Поэтому у всех желающих летом была возможность принять участие в создании фильма «За стеной».