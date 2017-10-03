Дефицит ГСМ всё ещё сохраняется в Жезказганском регионе.
О текущей ситуации доложили акиму области Ерлану Кошанову на аппаратном совещании, передает Novoetv.kz.
Нехватку топлива объяснили тем, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод после ремонта ещё не вышел на полную мощность — поставки бензина задерживаются. Павлодарский завод закрылся на ремонт 20 сентября.
«Сейчас 350 тонн бензина марки АИ-92 уже в пути. Состав находится в Актюбинской области, ожидаем поставку до конца сегодняшнего дня. Приоритетный маршрут отрабатываем с КТЖ», — информировал заместитель акима области Алмас Айдаров.
Ещё 550 тонн топлива с Атырауского НПЗ доставит в Жезказган частная фирма. Этих запасов хватит, чтобы покрыть острую нехватку бензина на 20 дней. Однако дефицит сохранится до конца октября, пока не возобновит работу Павлодарский завод.
На аппаратном совещании обсудили и ценовую политику. Сейчас в регионе цена за АИ-95 доходит до 155 тенге за литр. Ерлан Кошанов потребовал сделать всё возможное, чтобы не допустить дальнейшего подорожания.
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Каждый год одно и тоже разводилово.глупый и необразованный народ разводят!
Казбек
03 октября, 2017 в 18:25