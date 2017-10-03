Перекрытие в школе рухнуло из-за нарушения монтажных работ

Пока это предварительная версия причины ЧП

Часть здания школы села Балыктыколь, в которой произошло обрушение, законсервирована. Сегодня утром там пострадал рабочий — его завалило плитами перекрытия.

В пресс-службе управления образования Карагандинской области сообщили: из районного бюджета выделено четыре миллиона тенге на ремонт кровли. Школа 1980 года постройки, здание типовое, проектная мощность 392 учащихся, учебный процесс проводится в две смены. В июне отделом образования Нуринского района был объявлен конкурс, по итогам тендера подрядчик не подписал договор. Отделом направлен иск в суд касательно признания подрядчика недобросовестным.

В повторном конкурсе после судебных разбирательств победителем стал ИП«Жанысбаев» из Караганды, срок исполнения договора — 20.10.17.

По предварительным данным, обрушение плиты произошло из-за нарушения правил и техники безопасности строительно-монтажных работ.