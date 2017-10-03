Пока это предварительная версия причины ЧП
Часть здания школы села Балыктыколь, в которой произошло обрушение, законсервирована. Сегодня утром там пострадал рабочий — его завалило плитами перекрытия.
В пресс-службе управления образования Карагандинской области сообщили: из районного бюджета выделено четыре миллиона тенге на ремонт кровли. Школа 1980 года постройки, здание типовое, проектная мощность 392 учащихся, учебный процесс проводится в две смены. В июне отделом образования Нуринского района был объявлен конкурс, по итогам тендера подрядчик не подписал договор. Отделом направлен иск в суд касательно признания подрядчика недобросовестным.
В повторном конкурсе после судебных разбирательств победителем стал ИП«Жанысбаев» из Караганды, срок исполнения договора — 20.10.17.
По предварительным данным, обрушение плиты произошло из-за нарушения правил и техники безопасности строительно-монтажных работ.
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Пока работу не будут доверять профессионалам, а как в рулетку разыгрывать по тендерам, так и будет. Никто не несет ответственность. Хорошо детей небыло…
Нина
03 октября, 2017 в 19:12
что то совсем плохо со специалистами стало. Ни построить, ни отремонтировать Крыши не от дождя и до первого ветра, асфальт до весны и т.д.
правильно!
03 октября, 2017 в 20:08
Основная причина подобных происшествий — тендер выигрывает не качество, а цена!
Горожанин
03 октября, 2017 в 23:56