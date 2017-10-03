Бахтиар Бекмурзаев — директор КГУ «Молодежный ресурсный центр города Караганда» — рассказал о том, как работают с молодежью в нашем городе
Когда начал работать Карагандинский молодежный центр, в штате было всего 3-4 человека. Сейчас работает уже 15 сотрудников, и это количество постепенно увеличивается. Кроме этого, есть и внештатные работники, передаёт Новое телевидение.
Ежедневно активисты этого центра проводят по два-три мероприятия в городе.
В молодежном Маслихате такие же правила, как и в официальном: с каждого округа, а их в Караганде 30, представляют по одному депутату. Сейчас в штате 29 школьников и 1 студент КарГУ.
Юные депутаты присутствуют на сессиях Маслихата города Караганды, видят государственную службу изнутри и озвучивают там свои проблемы. В декабре прошлого года каждому депутату молодежного Маслихата вручили мандаты.
Мероприятия в молодежном ресурсном центре Караганды ежегодные, ежеквартальные и ежемесячные.
Принимать участие в жизни и мероприятиях Молодежного ресурсного центра Караганды могут карагандинцы от 14 до 29 лет.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37488 материалов.
Посетители оставили 215407 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
ну хоть они работают. Не завод конечно, но все же аж 15 человек трудоустроены))
правильно!
03 октября, 2017 в 20:12
бесплатно работают? какой итог работ и какие реальные работы сделаны?
Гульбала
03 октября, 2017 в 21:32