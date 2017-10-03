В Караганде работает молодежный центр

Бахтиар Бекмурзаев — директор КГУ «Молодежный ресурсный центр города Караганда» — рассказал о том, как работают с молодежью в нашем городе

Когда начал работать Карагандинский молодежный центр, в штате было всего 3-4 человека. Сейчас работает уже 15 сотрудников, и это количество постепенно увеличивается. Кроме этого, есть и внештатные работники, передаёт Новое телевидение.

Ежедневно активисты этого центра проводят по два-три мероприятия в городе.

В молодежном Маслихате такие же правила, как и в официальном: с каждого округа, а их в Караганде 30, представляют по одному депутату. Сейчас в штате 29 школьников и 1 студент КарГУ.

Юные депутаты присутствуют на сессиях Маслихата города Караганды, видят государственную службу изнутри и озвучивают там свои проблемы. В декабре прошлого года каждому депутату молодежного Маслихата вручили мандаты.

Мероприятия в молодежном ресурсном центре Караганды ежегодные, ежеквартальные и ежемесячные.

Принимать участие в жизни и мероприятиях Молодежного ресурсного центра Караганды могут карагандинцы от 14 до 29 лет.