Боксер внес предложения по дальнейшему развитию спортивного объекта.
Геннадий Головкин посетил спортивный комплекс, носящий его имя. Боксер интересовался, насколько востребован объект, какая у него посещаемость и какие виды спорта предпочитают дети, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.
Головкин внес предложения по дальнейшему развитию спортивного объекта.
Комплекс был открыт 7 июня 2017 года в Майкудуке.
В ходе встречи с акимом Карагандинской области боксер высказал слова благодарности в адрес Президента РК. По его словам, эта поддержка была особенно необходимой во время принципиального боя с Альваресом.
«Хочу поблагодарить Главу нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева за такую поддержку, теплоту. Думаю, многие смотрели этот бой. И, конечно, у меня столько эмоций было, когда узнал, что Президент смотрит мой поединок в прямом эфире. По-человечески это очень приятно, это гордость. И я думаю, что многие казахстанцы разделяют эту гордость, если наш Президент болеет за спорт», — поделился GGG.
В открытии спорткомплекса имени Геннадия Головкина боксер участвовал лично. В новом трехэтажном здании предусмотрены 25-метровый бассейн, специализированный зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами, специализированный зал бокса, два футбольных поля. Занятия для детей проводятся бесплатно.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO Геннадий Головкин подарил Караганде детскую игровую спортивную площадку.
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Это Гена от души сказал или его попросили так сказать?
Jahr
03 октября, 2017 в 20:38
почему не ответили — востребован ли комплекс, какая посещаемость? или уже рушится?
Гульбала
03 октября, 2017 в 21:29
А вот интересно, заплатил ли Морковкин с гонорара в 25млн$ 10% подоходного налога и 10% обязательных пенсионных взносов?
Если нет, то плевать я хотел на такого гражданина!!!
Ушлепок
03 октября, 2017 в 22:06
Сидит простой парень(по фотографии), а весь спортивный мир визжит от того, что он делает на ринге. Гордись Караганда своим земляком! Гордись Геннадий, что ты карагандинец!
Пять копеек
03 октября, 2017 в 22:20