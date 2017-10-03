Что сделали для Караганды в рамках программы «Рухани Жангыру»

Они установили детские площадки, покрасили фасады домов и подарили городу памятник Виктору Цою

В Караганде 78 проектов пошло в программу «Рухани Жангыру» на 774 миллиона тенге. В ее рамках происходит не только модернизация сознания, но и условий нашей с вами жизни. Свой вклад в это вносят предприниматели-меценаты. Они, не требуя бюджетных денег, украшают улицы и дворы Караганды.

По данным городского акимата, нынешним летом меценаты подарили городу детскую игровую площадку во дворе по проспекту Нуркена Абдирова, 24/4, спортивную площадку во дворе по улице Язева, 13, 15, 17 и 19, установили в Майкудуке памятник Герою Советского Союза Мартбеку Мамраеву, благоустроили сквер по улице Олимпийская и поставили памятник певцу Виктору Цою. Кроме того, за счет спонсоров покрасили фасады домов на привокзальной площади и на «Юбилейном». Это далеко неполный перечень того, что предприниматели сделали для нашего города.

Сегодня, 3 октября, совещании аким Караганды Нурлан Аубакиров дал ряд поручений районным акимам, руководителям государственных учреждений для качественной и своевременной реализации программы «Рухани жангыру».