Свежее дорожное полотно не выдержало веса
Инцидент произошёл вчера в микрорайоне Гульдер-1, в районе 22-го дома. Асфальт неожиданно провалился под колёсами погрузчика. Образовалась яма около метра глубиной, так что эвакуатор пришлось вытягивать с помощью другого манипулятора.
Новое дорожное полотно здесь положили недавно. Дорога ведёт к школе-интернату для слабовидящих, детскому саду «Лесок» и к жилым домам.
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Вот и у нас аномальные зоны открылись… Запихать бы в них дорожных начальников….
Нина
04 октября, 2017 в 17:13
По идее асфальт катали катком, который намного тяжелее эвакуатора и провалился бы он раньше эвакуатора. По-моему, тут вину дорожников доказать сложно. Тут надо искать причину вымывания грунта под асфальтом, так как в яме судя по видео, грунта нет.
Александр Первый
04 октября, 2017 в 19:08
Ну ничего, ничего, есть еще время закатать новый асфальт, снег слабенький идет…
Интересующийся
04 октября, 2017 в 18:34
А нечего было советские ливнёвки промывать.)))
Санёк
04 октября, 2017 в 19:16