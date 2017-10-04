Под эвакуатором провалился асфальт

Свежее дорожное полотно не выдержало веса

Инцидент произошёл вчера в микрорайоне Гульдер-1, в районе 22-го дома. Асфальт неожиданно провалился под колёсами погрузчика. Образовалась яма около метра глубиной, так что эвакуатор пришлось вытягивать с помощью другого манипулятора.

Новое дорожное полотно здесь положили недавно. Дорога ведёт к школе-интернату для слабовидящих, детскому саду «Лесок» и к жилым домам.