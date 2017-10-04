Принципы снижения вреда в здравоохранении предлагают внедрить в Казахстане

В Казахстане предлагают внедрять принципы «снижения вреда» в вопросах общественного здравоохранения. Об этом стало известно в ходе пресс-конференцией, проведенной общественным фондом «Аман-саулык».

Президент ОФ «Аман-саулык» Бахыт Туменова и профессор, член Исполкома ВОЗ, советник министра здравоохранения Максут Кульжанов, рассказали об основных причинах смертности в Республике Казахстан и необходимости внедрения системных подходов и принципов концепции снижения вреда, передаёт kazinform.kz.

Казахстану удалось добиться снижения показателя общей смертности на 6%. Но, не смотря на это, все же основной причиной смертности, остаются болезни неинфекционного характера, такие как болезни системы кровообращения — 22,3%, онкология — 12,1% (от которой ежегодно умирают около 17 тысяч человек, из них 16,9% приходится на рак легких), а также травмы и отправления. Для контроля и координации вопросов общественного здравоохранения в Казахстане сформирована рабочая группа из 11 экспертов при Министерстве здравоохранения. ОФ «Аман-саулык» назначен национальным координатором по вопросам общественного здоровья.