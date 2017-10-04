В Казахстане предлагают внедрять принципы «снижения вреда» в вопросах общественного здравоохранения. Об этом стало известно в ходе пресс-конференцией, проведенной общественным фондом «Аман-саулык».
Президент ОФ «Аман-саулык» Бахыт Туменова и профессор, член Исполкома ВОЗ, советник министра здравоохранения Максут Кульжанов, рассказали об основных причинах смертности в Республике Казахстан и необходимости внедрения системных подходов и принципов концепции снижения вреда, передаёт kazinform.kz.
Казахстану удалось добиться снижения показателя общей смертности на 6%. Но, не смотря на это, все же основной причиной смертности, остаются болезни неинфекционного характера, такие как болезни системы кровообращения — 22,3%, онкология — 12,1% (от которой ежегодно умирают около 17 тысяч человек, из них 16,9% приходится на рак легких), а также травмы и отправления. Для контроля и координации вопросов общественного здравоохранения в Казахстане сформирована рабочая группа из 11 экспертов при Министерстве здравоохранения. ОФ «Аман-саулык» назначен национальным координатором по вопросам общественного здоровья.
«Концепция снижения вреда — это подход, направленный на сохранение здоровья каждого человека, нацеленный не на запрет вредного для здоровья поведения, а на уменьшение вредных последствий и изменение поведения на более безопасное. Сухие законы и запреты не решают проблем. Люди, сознательно употребляющие наркотики, алкоголь и табак, как правило, очень трудно расстаются с этими вредными привычками. А применяя подход снижения вреда мы можем предложить им менее вредную альтернативу, уважая в то же время их право выбора», — отметила Бахыт Туменова.
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Лучше работайте над концепцией повышения пользы
Николай
04 октября, 2017 в 15:22