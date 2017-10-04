В Караганде начали производить битум из угля

Экспериментальный участок по получению дорожного битума создан на территории Ново-Тихоновского каменного карьера

В Караганде начато производство модифицированного битума из угля. Ожидается, что новый продукт позволит сделать дорожное покрытие более устойчивыми к температурным и динамическим нагрузкам. Сейчас испытывают первую партию битума в количестве 15 тонн. Об этом сообщил ректор КарГУ Еркин Кубеев на выездном заседании Совета по науке, инновациям и новым технологиям Карагандинской области.

— На территории Ново-Тихоновского каменного карьера создан экспериментальный участок по переработке 10 тон сырья в сутки и получения дорожного битума, — сказал он. — Для того, чтобы производство стало рентабельным, необходимо увеличить получение битума до 150 тон в сутки. Стоимость запуска такого завода — не менее полутора миллиардов тенге. Однако бизнес пока не заинтересован в финансировании такого производства.

По словам руководителя проекта, доктора химических наук Едиге Мустафина, битум производят из угля производства АО «Шубаркуль комир».

— Коксохимический завод производит спецкокс, побочным продуктом которого является каменноугольная смола, — говорит он. -Из нее был получен новый продукт — комплексное органическое вяжущее (КОВ). Именно его используют в качестве модификатора для дорожного битума.

Как оказалось, вяжущий материал улучшает сцепляемость с минеральной частью в несколько раз. В настоящее время наработано 5 тон КОВ и модифицировано 10 тон дорожного битума. Сейчас он происходит испытание на базе АО «Дорстройматериалы»