Они утверждены на предельном уровне до 2020 года
Тарифы на коммунальные услуги в Караганде повышаться не будут. В этом потребителей заверил директор энергоснабжающей компании «КарагандыЖылуСбыт» Рустам Ахметов. Он отметил, что утверждены предельные тарифы, которые останутся неизменными до 2020 года.
— Повышения тарифов на отопление, электроэнергию, воду и канализацию в Караганде не ожидается, — сказал услугодатель, который выставляет потребителям счета за коммуналку. – Потому что практически всем субъектам естественных монополий утверждены предельные тарифы. Исключение, если резко вырастут цены, например, на уголь.
Однако пока ничего такого не ожидается. Предельные тарифы для субъектов естественных монополий действуют.
Отопление
3 264,12 тенге за гигакалорию
110,98 тенге за квадратный метр
Горячая вода
По счетчику — 330,96 тенге за кубометр
Без счетчика — 1052,45 тенге с человека зимой, 850,57 тенге с человека летом
Электроэнергия
Для абонентов, использующих электроплиты
при норме до 100 кВтч/чел — 9,60 тенге
от 100 — 180 кВтч/чел — 12,75 тенге
свыше 180 кВтч/чел — 15,93 тенге
Для абонентов, не использующих электроплиты
до 80 кВтч/чел — 9,58 тенге
от 80 — 160 кВтч/чел — 12,75 тенге
свыше 160 кВтч/чел — 15,93 тенге
Вода
110,26 тенге за кубометр
Канализация
96,41 тенге за кубометр
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Исключение, если резко вырастут цены, например, на уголь.(с)
отопление многоэтажек идет от ТЭЦ, которое тоже на угле и тем не менее жителям повышение тарифа не будет. А жители частного сектора выходит изгои? С них и так берутся такие же деньги за воду и канализацию, но случись поломка водопровода, то в ответ «ваши сети у нас не на балансе, чините сами» Дискриминация полная. В частном секторе не олигархи в основном живут, а обычные граждане, много пенсионеров. А вот отношение. Ни асфальта, ни фонарей — ничего.
Читатель
04 октября, 2017 в 12:28
Уверяю Вас, и в коробках многоэтажках, и на Аллеях среди дворов многоэтажных домов также нет освещения. Взять юго-восток, например. С работы хожу, фонариком карманным освещаю дорогу. На фоне такого положения вещей какие то ВЫСОКИЕ лозунги вызывают горькую усмешку.
Саманта Смит
04 октября, 2017 в 12:54
Цены на еду и товары выросли ужасно..а как жить?
Светлана
04 октября, 2017 в 12:57
Надо будет сохранить себе адрес этой статьи…
Горожанин
04 октября, 2017 в 13:10
а смысл? газетная статья не доказательство, сегодня есть, а завтра злой вирус удалил все…
Соня Мармеладова
04 октября, 2017 в 13:33
А толку? Я сохранял на подобные статьи и что№
Все ВРУТ!
Михаил
04 октября, 2017 в 13:40
Кто такой Ахметов, что бы давать какие либо гарантии? Гарантировали и «бессобинцев» расселить за несколько месяцев и про девольвацию гарантии давали и про доходность пенсионного фонда. И что? Если завтра повысят тарифы, вам скажут «потамучта!» и все.
?
04 октября, 2017 в 13:11
Вы уж определитесь!
То будут, то не будут!
Хватит народ будоражить!!!
Не газета, а сплошные сплетни!
За распространение провокаций (ложной информации), ПРИВЛЕЧЬ авторов к ответственности!
Михаил
04 октября, 2017 в 13:27
Вам, Руслан, конечно, верю…
И сама свистеть умею
Соня Мармеладова
04 октября, 2017 в 13:30
А как же распоряжение президента о повышении коммунальных платежей, для привлечения инвесторов? Что — невыполнение?!
Киса и Ося здесь были
04 октября, 2017 в 13:52