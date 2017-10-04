Тарифы в Караганде расти не будут

Они утверждены на предельном уровне до 2020 года

Тарифы на коммунальные услуги в Караганде повышаться не будут. В этом потребителей заверил директор энергоснабжающей компании «КарагандыЖылуСбыт» Рустам Ахметов. Он отметил, что утверждены предельные тарифы, которые останутся неизменными до 2020 года.

— Повышения тарифов на отопление, электроэнергию, воду и канализацию в Караганде не ожидается, — сказал услугодатель, который выставляет потребителям счета за коммуналку. – Потому что практически всем субъектам естественных монополий утверждены предельные тарифы. Исключение, если резко вырастут цены, например, на уголь.

Однако пока ничего такого не ожидается. Предельные тарифы для субъектов естественных монополий действуют.