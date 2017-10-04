«Люди не платят за отопление в летний период и вспоминают о долгах только с наступлением холодов»
Казахстанцы задолжали коммунальным компаниям свыше 10 миллиардов тенге за теплоэнергию. Эти цифры озвучил председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Сунгат Есимханов в ходе брифинга в Астане, передает Today.kz.
Наибольшая задолженность у жителей южных регионов.
«По всей стране эта цифра (сумма задолженности — Прим. автора) составляет более 10 миллиардов тенге. Из них самые большие цифры по Алматы — более трех миллиардов, по Южно-Казахстанской области — тоже в районе трех миллиардов тенге», — сообщил Сунгат Есимханов.
По его словам, задолженность будет частично погашена с наступлением отопительного сезона. Так как, по его словам, люди не задумываются об уплате долгов за отопление в летний период и вспоминают о них уже с наступлением холодов.
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А вы тарифы повышайте и задолженность повышаться будет.
Санёк
04 октября, 2017 в 14:55