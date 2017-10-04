Более 10 миллиардов тенге задолжали казахстанцы за отопление

«Люди не платят за отопление в летний период и вспоминают о долгах только с наступлением холодов»

Казахстанцы задолжали коммунальным компаниям свыше 10 миллиардов тенге за теплоэнергию. Эти цифры озвучил председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Сунгат Есимханов в ходе брифинга в Астане, передает Today.kz.

Наибольшая задолженность у жителей южных регионов.

«По всей стране эта цифра (сумма задолженности — Прим. автора) составляет более 10 миллиардов тенге. Из них самые большие цифры по Алматы — более трех миллиардов, по Южно-Казахстанской области — тоже в районе трех миллиардов тенге», — сообщил Сунгат Есимханов.