Чтобы Караганду не занесло снегом (видео, фоторепортаж)

Коммунальщики работают круглосуточно

Синоптики предсказывают раннюю и снежную зиму. По некоторым прогнозам, в пиковые моменты непогоды отдельные районы рискуют чуть ли не утонуть в снегу. Как карагандинское ТОО «Благоустройство», отвечающее за чистоту автомобильных дорог в городе, готовится встретить бураны и метели, nv.kz рассказал его директор Нурлан Мусипов.

Нурлан Баткенович провел для нас экскурсию по своему предприятию. Показал чистые склады с дизтопливом, горюче-смазочными материалами, шинами в половину человеческого роста, круглыми дорожными щетками, а также со спецовкой, разными гайками-шурупами, запчастями, лопатами и даже с несколькими самоварами для корпоративов.

Директор рассказал, что, благодаря акиму области, в этом году была приобретена новая спецтехника. На сегодня в распоряжении коммунального предприятия 136 машин различного назначения – шнекороторы, плужно-щеточные тракторы, фронтальные погрузчики, пескоразбрасыватели, фронтальные и лаповые снегопогрузчики.

Новые машины стоят стройными рядами, готовые хоть завтра выехать на уборку снега. Старые ремонтируются, красятся, а затем также пополняют ряды спецтехники, демонстрируя «боеготовность» предприятия.

За забором, у въезда на территорию базы, высятся три огромные кучи песко-соляной смеси. И это только половина от всего приобретенного объема. До 15 октября должны завезти остальное. За зиму на 246 карагандинских улиц планируется высыпать 25 тысяч тонн смеси.

Работа на базе кипит. Всюду снуют слесари, механики, механизаторы. Сварщики варят ледорубы, станочники нарезают из металлической проволоки равные отрезки и собирают металлические щетки.

Уже готово общежитие для дорожных рабочих, которым в непогоду придется заступать на суточное дежурство. Внутри помещений натоплено, так как база располагает собственной кочегаркой. Действуют душевые и столовая.

— Можете ли вы дать гарантию, что зимой карагандинцы не будут страдать от заносов на дорогах?

— Погода непредсказуема. Зимой нам предстоит нелегкая работа. Будет много сложностей. Не могу сказать, что мы уже на сто процентов готовы. Но на 90 — это точно. Самое главное, что мы уже полностью обеспечены топливом и ГСМ, а также песко-соляной смесью. Соль закупили с Арала. Песок — в Караганде. Все по конкурсу, но в то же время смотрим обязательно качество — если крупная фракции, все стекла перебьет. Поэтому берем мелкий песок, требуем сертификаты.

— Достаточно ли дорожных рабочих?

— В Астане в три раза больше людей выходит на уборку, но по чистоте мы от столицы не отстаем. Иногда горожане жалуются, что мы работаем только у акиматов. Это не так. Наши сотрудники разбросаны по всему городу. Штатная численность дорожных рабочих — 190 человек. Но пока лишь 127 работают. Будем добирать. Тут проблем не возникнет. Условия у нас хорошие. Коллектив дружный, текучки нет. Зарплата вовремя. Если из-за снегопада просим оставаться на «продленку», люди с удовольствием соглашаются, потому что дополнительные часы оплачиваются по повышенному тарифу. Кроме того, «продленку» мы всегда обеспечиваем горячим питанием, развозим по городу пирожки, обязательно кормим своих людей. Словом, все условия: на базе есть отдельная комната для просушки обуви, специальная комната, где можно поспать, отдохнуть. Зимой у нас очень сложная работа. В любой момент может снег пойти. Буран не предупреждает. Люди остаются на дежурство. Если снега нет, сидят в общежитии.

— Сколько получают дорожные рабочие?

— До 2015 года зарплата была 48 тысяч. Сегодня оклад — 66 тысяч тенге, плюс премии, переработки – получается до 90 тысяч тенге.

— Есть ли недостаток техники?

— Техники, действительно, не хватает. На один лаповый погрузчик минимум по пять КАМАЗов требуется, чтобы процесс уборки снега не прекращался. А у нас на 17 погрузчиков всего 19 КАМАЗов. Приходится нанимать дополнительную технику.

— Есть ли в Караганде проблемные улицы?

— Все улицы, можно сказать, проблемные, когда начинается сильный снегопад. У нас уже готовы машины с песко-соляной смесью. Все водители знают свои направления. Первая партия выходит на Бухар-жырау, Сакена, Чкалова, Кривогуза, Приканальную. Вторая — по Ермекова и на Федоровский путепровод. Третья очередь уходит на 15ю магистраль. Все засыпается песко-соляной смесью. Она тает, превращается в грязь. И потом выпускаем МДК: спереди у них лопаты, посередине — щетки. Весь снег с дорог сгребают на обочины, оставляют валы. Следующие идут лаповые погрузчики. Горожане, бывает, относятся к нашим рабочим неуважительно. Но мы пробки не специально создаем. Наша цель — дорогу привести в порядок.