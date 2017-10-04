В нашем регионе пересчитают скот у сельчан.
В Карагандинской области в октябре полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Учёт скота», передает Новое телевидение. Цель — предупреждение и пресечение скотокрадства.
По информации местной полицейской службы ДВД области, отработка будет длиться весь месяц — с 1 по 31 октября.
За это время пересчитают поголовье скота на домашних подворьях, в крестьянских и фермерских хозяйствах, и проверят зимовки.
В ОПМ задействуют сотрудников Местной полицейской службы, представителей исполнительных органов и ветеринарных работников.
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чычычы
04 октября, 2017 в 15:21