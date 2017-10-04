Сообщение от ТОО Теплотранзит

Как обстоят дела с отоплением на 4 октября

При совместной работе с КСК и районными акиматами к системе центрального теплоснабжения подключились 2035 МЖД (многоэтажных жилых домов) из 2123, к которым тепло было доведено и 267 объект соцкультбыта.

3 октября после окончания монтажа трубопровода на реконструируемом участке магистральной сети по пр. Строителей, как ранее сообщалось, завершено заполнение и подключение оставшихся 114 МЖД 27, 28 и 29 микрорайонов.

В этот же день на реконструируемом участке магистральной сети М8 в Пришахтинске произвели 1 этап заполнения тепловой сети до насосной станции. 2 и 3 этапы планируется на 4 октября, с дальнейшим включением всех 183 многоэтажных жилых домов.

После передачи реконструируемых тепловых сетей в работу, подрядчиками будут продолжены работы по благоустройству территории.

ТОО «Теплотранзит Караганда» продолжает в круглосуточном режиме проводить работы по доведению тепла ко всем потребителям центрального теплоснабжения.