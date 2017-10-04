Как обстоят дела с отоплением на 4 октября
При совместной работе с КСК и районными акиматами к системе центрального теплоснабжения подключились 2035 МЖД (многоэтажных жилых домов) из 2123, к которым тепло было доведено и 267 объект соцкультбыта.
3 октября после окончания монтажа трубопровода на реконструируемом участке магистральной сети по пр. Строителей, как ранее сообщалось, завершено заполнение и подключение оставшихся 114 МЖД 27, 28 и 29 микрорайонов.
В этот же день на реконструируемом участке магистральной сети М8 в Пришахтинске произвели 1 этап заполнения тепловой сети до насосной станции. 2 и 3 этапы планируется на 4 октября, с дальнейшим включением всех 183 многоэтажных жилых домов.
После передачи реконструируемых тепловых сетей в работу, подрядчиками будут продолжены работы по благоустройству территории.
ТОО «Теплотранзит Караганда» продолжает в круглосуточном режиме проводить работы по доведению тепла ко всем потребителям центрального теплоснабжения.
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заявление теплотранзит не соответствует действительности. работы по Строителей продолжаются, отопления так и нет. как в садиках и школах а так же домах этого района
по телефону отвечают , что еще не скоро дадут.
им дали отсрочку до 15го числа текущего месяца
корреспонденты могли бы и сами проехать и проверить информацию
юрий
04 октября, 2017 в 15:50
В центре еле тёплые батареи, да же парным молоком не назовёшь!!! А плату по полной с 1 октября начислят.
Зима
04 октября, 2017 в 16:14
В 27мкр-не точно ничего не поменялось, ни горячей воды, ни отопления.
Прохожий
04 октября, 2017 в 17:40
Да уж, снежный вечер 4 октября, а отопления так и нет….. No comment
Житель пришахтинска
04 октября, 2017 в 19:44