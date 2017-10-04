В Караганде нет отопления в 183 домах Пришахтинска

«Теплотранзит Караганда» обещает дать его сегодня, 4 октября

В Караганде тепло не получили 183 дома. Все они находятся в Пришахтинске. В компании «Теплотранзит Караганда» обещают дать тепло сегодня, 4 октября.

По сведениям услугодателя, в 2035 домах Караганды есть отопление. До еще почти сотни многоэтажек теплоноситель доведен, но по разным причинам в здешних квартих холодно.

«Вчера, 3 октября, после окончания монтажа трубопровода на реконструируемом участке магистральной сети по проспекту Строителей, как ранее сообщалось, завершено заполнение и подключение оставшихся 114 домах 27, 28 и 29 микрорайонов, — сообщил услугодатель. — В этот же день на реконструируемом участке магистральной сети М8 в Пришахтинске произвели 1 этап заполнения тепловой сети до насосной станции. 2 и 3 этапы планируется на 4 октября, с дальнейшим включением всех 183 многоэтажных жилых домов».

После передачи реконструируемых тепловых сетей в работу подрядчики будут делать благоустройство территории.