Крупнейшая в Центральной Азии солнечная станция откроется в Карагандинской области

По информации руководителя пресс-службы акима региона Алии Сыздыковой, солнечную электростанцию введут в эксплуатацию в 2018 году

Ее мощность будет равна 100 МВт. Проект полностью финансируется за счёт прямых инвестиций из стран Евросоюза и имеет поддержку государственных и частных инвестиционных структур ФРГ, Чехии и Словакии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Семь проектов в сфере «зеленой» энергетики внедряют в Карагандинской области. Все эти инновационные проекты были представлены на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в павильоне «Нур Алем». Три из них уже реализованы. Они решают ряд проблем региона», — сообщила Алия Сыздыкова.

В частности, запущена биогазовая установка в поселке Дубовка, которая направлена на переработку органических отходов с целью получения электрической и тепловой энергии, а также на получение органических удобрений. Также введена в эксплуатацию мини-ГЭС на Интумакском водохранилище мощностью 570 кВт. Выработанная электроэнергия подается в общественные сети поселка Амангельды через линии «Караганда Жарық». И третий проект — инновационная система газоочистки «АBsalut ecology», которая позволяет решить энергетические проблемы региона, осуществляя высокотехнологичную очистку промышленных выбросов.