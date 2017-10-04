По информации руководителя пресс-службы акима региона Алии Сыздыковой, солнечную электростанцию введут в эксплуатацию в 2018 году
Ее мощность будет равна 100 МВт. Проект полностью финансируется за счёт прямых инвестиций из стран Евросоюза и имеет поддержку государственных и частных инвестиционных структур ФРГ, Чехии и Словакии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Семь проектов в сфере «зеленой» энергетики внедряют в Карагандинской области. Все эти инновационные проекты были представлены на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в павильоне «Нур Алем». Три из них уже реализованы. Они решают ряд проблем региона», — сообщила Алия Сыздыкова.
В частности, запущена биогазовая установка в поселке Дубовка, которая направлена на переработку органических отходов с целью получения электрической и тепловой энергии, а также на получение органических удобрений. Также введена в эксплуатацию мини-ГЭС на Интумакском водохранилище мощностью 570 кВт. Выработанная электроэнергия подается в общественные сети поселка Амангельды через линии «Караганда Жарық». И третий проект — инновационная система газоочистки «АBsalut ecology», которая позволяет решить энергетические проблемы региона, осуществляя высокотехнологичную очистку промышленных выбросов.
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Ну да… Ну да… Карагандинская область круглый год купается в солнечных лучах…
Tron_nik
04 октября, 2017 в 16:52
Tron_nik, это точно!
Строить в Караганде солнечную электростанция — это чушь и бред!
Лучше бы ветряки ставили — вот чего у нас завались — так это ветра.
Хрупкий орех
04 октября, 2017 в 19:33
«Проект полностью финансируется за счёт прямых инвестиций из стран Евросоюза» — возврат прямых инвестиций обеспечен платежеспособностью жителей г. Караганды и области.
Денис
04 октября, 2017 в 16:56
Так где конкретно, в Карагандинской области, будет расположена эта солнечная станция?
Просто раньше пролетала информация, что ее будут строить возле Сарани, что не имеет большого смысла! Если и строить в Карагандинской области солнечную электростанцию, то только в южной ее части, где значительно больше солнечных дней.
Горожанин
04 октября, 2017 в 17:04
Открыть что либо не проблема. Вопрос как это будет работать и насколько рентабельно.
?
04 октября, 2017 в 17:11
Если возле Сарани, от нее можно заряжать почтовые дроны. Как там дела у Авиа-Дронного Управления Казпочты?
?
04 октября, 2017 в 17:14