Карагандинка не смогла доказать, что 5 лет провела в сексуальном рабстве

Уголовное дело прекращено в связи с недоказанностью

Карагандинка не смогла доказать, что якобы провела в сексуальном рабстве пять лет. Уголовное дело в отношении жителя ВКО было прекращено в связи с недоказанностью преступления, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Заявление гражданки Омархановой было зарегистрировано в ЕРДР, и по данному факту было проведено расследование. В связи с тем что с того времени прошло 13 лет, вещественные доказательства и свидетельские показания утратились. Уголовное дело было прекращено», — сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

В ходе досудебного расследования следователи выезжали в ВКО. В селе, в котором якобы насильно удерживали потерпевшую, никто данный факт не подтвердил. А мужчина, который помог Карлыгаш сбежать, давно живет за пределами Казахстана. Привлечь его как свидетеля тоже не удалось. Единственное, что удалось доказать, это отцовство подозреваемого. Согласно результатам анализа ДНК отцом дочери Карлыгаш действительно является подозреваемый.

«Да, у меня есть результаты анализа ДНК. Но этот человек в данный момент осужден за мошенничество. Поэтому я не подавала на алименты. Дочка моя уже все знает, она все поняла…» — рассказала Карлыгаш Омарханова.

По словам женщины, сейчас она и дочь живут в съемной квартире. После того как она решилась рассказать о своей истории, родственники перестали с ней общаться. Также возникли проблемы с работой. Ей пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас женщина без работы. Напомним, 36-летняя жительница Караганды Карлыгаш Омарханова спустя 13 лет решилась рассказать о том, что ее несколько лет держали в сексуальном рабстве.

О пережитых ужасах женщина поведала работникам кризисного центра «Мир добра». Все случилось в 1998 году. Поступив в педагогический колледж, 17-летняя девушка вернулась в родное село, чтобы сообщить родителям приятную новость. Прямо на улице Карлыгаш схватили и затолкали в машину незнакомые мужчины. Ей заткнули рот, связали руки и долго везли по степи. Так она оказалась на ферме в отделении поселка Курчатов Семипалатинской области. Жертву изнасиловали еще по дороге. После этого привезли на какую-то укромную зимовку и заставили работать. Помимо повседневных обязанностей по уходу за скотом, хозяин удовлетворял с ней свою похоть. Если рабыня проявляла характер и оказывала сопротивление, ее просто избивали и запугивали. Через пять лет Карлыгаш удалось сбежать. Ей помог молодой человек, который работал на ферме.