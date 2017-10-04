Появившиеся в городе павильоны «Сара Арка» внесли разнообразие в жизнь горожан. Появилась возможность попробовать новую продукцию, провести мониторинг цен, сравнивая с ценами других торговых предприятий. Но водрузив себя, эти новые мини-маркеты вносят дискомфорт.
Новый павильон на Кривогуза, подводя коммуникации, повскрывал асфальт, не торопясь вернуть ему должный вид. И сейчас, глина из прорытых канав разбрасывается по тротуару машинами осуществляющими доставку. Под ноги покупателей, топающих туда-сюда.
И кто должен это устранить? Пушкин? Занят он, не до этого.
Дрон-пешеход.
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НВ о чем вы ??? Всегда, повторяюсь ВСЕГДА когда захожу в эти желтые ларьки я единственный покупатель!!!! О каком разнообразии в жизни горожан вы пишите? Никто туда не ходит!!!!
Ванга
04 октября, 2017 в 18:55
Ну почему же? Часто там что-то берем из х/б изделий. И тесто слоеное очень вкусное.
Shershellka
04 октября, 2017 в 22:32