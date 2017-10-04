У Пушкина свои дела?

Появившиеся в городе павильоны «Сара Арка» внесли разнообразие в жизнь горожан. Появилась возможность попробовать новую продукцию, провести мониторинг цен, сравнивая с ценами других торговых предприятий. Но водрузив себя, эти новые мини-маркеты вносят дискомфорт.

Новый павильон на Кривогуза, подводя коммуникации, повскрывал асфальт, не торопясь вернуть ему должный вид. И сейчас, глина из прорытых канав разбрасывается по тротуару машинами осуществляющими доставку. Под ноги покупателей, топающих туда-сюда.

И кто должен это устранить? Пушкин? Занят он, не до этого.

Дрон-пешеход.