Однако проект свернули из-за отсутствия финансирования
В Казахстане произрастает порядка 500 видов полыни и более 150- тысячелистника. Как оказалось, из этих сорных трав можно получать биотопливо второго поколения. Эту разработку представили ученные Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Автор проекта Нурлан Мерхатулы объяснил технологию получения биотоплива.
— Мы используем технологию сухой перегонки — пиролиз. Получаемая пиролизная жидкость содержит меньше токсичных фенольных компонентов. А это значит, снизятся и выбросы углекислого газа при сжигании биотоплива. Над изобретением химики трудились три года. Разработки сейчас патентуют, — сказал он.
Биотопливо второго поколения карагандинские ученые представили на ЭКСПО-2017 в Астане. В минувший вторник в Караганде состоялся первый областной научно-технический совет. На нем руководитель областного Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Галимжан Жумасултанов сообщил, что сейчас проект биотоплива тестируется.
Nv.kz связался с автором проекта. Но он сказал, что работы свернули из-за отсутствия финансирования.
— К сожалению, инвесторов нет. Возможно, ещё будем дорабатывать проект. Встретимся через год, — сказал Нурлан Мерхатулы.
Проблема слияния бизнеса и науки очень остро стоит в Карагандинской области.
— Крупные предприятия области должны быть более открытыми для научно-технического сообщества, — считает ректор КарГу им. Е.А. Букетова Еркин Кубеев, — А мы наблюдаем другую картину. Бизнес-сообщества не охотно инвестируют средства в науку. Я предлагаю рассмотреть возможность предоставления льгот или субсидирования тех бизнесменов, которые будут вкладывать средства в развитие науки.
Как сообщается на сайте областного акимата, глава региона Ерлан Кошанов поручил подчинённым рассмотреть варианты внедрения такой практики в Карагандинской области. Кроме того, по поручению главы региона, в области создадут специальный венчурный фонд, который будет оказывать как финансовую, так и консультативную поддержку разработчикам инновационных проектов. Партнёром в этом проекте может стать СПК «Сарыарка».
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«В Казахстане произрастает порядка 500 видов полыни и более 150- тысячелистника. Как оказалось, из этих сорных трав можно получать биотопливо второго поколения.»
Произрасть то они произрастают, но вы представляете, какие должны быть площади по их выращиванию, чтобы получить коммерческое количество топлива?
Горожанин
04 октября, 2017 в 19:55