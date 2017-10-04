Карагандинские химики изготовили биотопливо для автомобилей

Однако проект свернули из-за отсутствия финансирования

В Казахстане произрастает порядка 500 видов полыни и более 150- тысячелистника. Как оказалось, из этих сорных трав можно получать биотопливо второго поколения. Эту разработку представили ученные Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Автор проекта Нурлан Мерхатулы объяснил технологию получения биотоплива.

— Мы используем технологию сухой перегонки — пиролиз. Получаемая пиролизная жидкость содержит меньше токсичных фенольных компонентов. А это значит, снизятся и выбросы углекислого газа при сжигании биотоплива. Над изобретением химики трудились три года. Разработки сейчас патентуют, — сказал он.

Биотопливо второго поколения карагандинские ученые представили на ЭКСПО-2017 в Астане. В минувший вторник в Караганде состоялся первый областной научно-технический совет. На нем руководитель областного Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Галимжан Жумасултанов сообщил, что сейчас проект биотоплива тестируется.

Nv.kz связался с автором проекта. Но он сказал, что работы свернули из-за отсутствия финансирования.

— К сожалению, инвесторов нет. Возможно, ещё будем дорабатывать проект. Встретимся через год, — сказал Нурлан Мерхатулы.

Проблема слияния бизнеса и науки очень остро стоит в Карагандинской области.

— Крупные предприятия области должны быть более открытыми для научно-технического сообщества, — считает ректор КарГу им. Е.А. Букетова Еркин Кубеев, — А мы наблюдаем другую картину. Бизнес-сообщества не охотно инвестируют средства в науку. Я предлагаю рассмотреть возможность предоставления льгот или субсидирования тех бизнесменов, которые будут вкладывать средства в развитие науки.

Как сообщается на сайте областного акимата, глава региона Ерлан Кошанов поручил подчинённым рассмотреть варианты внедрения такой практики в Карагандинской области. Кроме того, по поручению главы региона, в области создадут специальный венчурный фонд, который будет оказывать как финансовую, так и консультативную поддержку разработчикам инновационных проектов. Партнёром в этом проекте может стать СПК «Сарыарка».