Червивые конфеты купили в Темиртау

Аппетит испорчен

Вчера на ютубе появилось видео с червячком. Маленькое белесое создание ползает по шоколадной конфете «Южанка» производства костанайской фабрики «Баян Сулу». Конфета на половину откушена. По всей вероятности, автор видео попробовал сладость прежде чем обнаружил, что в ней живет беспозвоночное. К видео прилагается комментарий: «Куплены в супермаркете Лайф… чай пить надолго перехотелось!»

Сладкоежки, будьте осторожны! Не набрасывайтесь на шоколад, вначале внимательно изучите его изнутри и снаружи.