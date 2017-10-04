Аппетит испорчен
Вчера на ютубе появилось видео с червячком. Маленькое белесое создание ползает по шоколадной конфете «Южанка» производства костанайской фабрики «Баян Сулу». Конфета на половину откушена. По всей вероятности, автор видео попробовал сладость прежде чем обнаружил, что в ней живет беспозвоночное. К видео прилагается комментарий: «Куплены в супермаркете Лайф… чай пить надолго перехотелось!»
Сладкоежки, будьте осторожны! Не набрасывайтесь на шоколад, вначале внимательно изучите его изнутри и снаружи.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37519 материалов.
Посетители оставили 215532 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Раз черви жЫвые, значит конфеты есть можно.
Да уш!!!
04 октября, 2017 в 21:11
Автор видео, вернитесь в магазин и доплатите разницу в мясной отдел. ( администрация)
Нина
04 октября, 2017 в 23:19