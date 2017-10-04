Их, по словам главного инженера компании «Караганды Су», надо было менять «еще вчера»
Монополист назвал три самых аварийных водопровода в Караганде. По словам главного инженера компании «Караганды Су» Николай Сеньковского, их нужно было менять «еще вчера». Такое пугающее заявление прозвучало сегодня, 4 октября, на заседании в гормаслихате, которое было посвящено началу отопительного сезона.
— Первый проблемный водопровод проходит через центр города, от улицы Солнечная до западной насосной станции, — сказал Николай Сеньковский. – Его диаметр – 800 миллиметров. К сожалению, нам из республики не выделили денежки, хотя проектно-сметная документация практически готова. Почему практически, потому что пройти госэкпертизу непросто. Поэтому, нам бы надо денег на замену этого водопровода. Это очень важный объект. Дальше тянуть с его реконструкцией нельзя. Потому что в любое время могут произойти серьезные неприятности.
Это услугодатель выразился довольно мягко. Ведь ситуация весьма серьезная. Ветхий водовод уже дал о себе знать. В январе нынешнего года здесь произошло сразу три серьезных аварии.
— Вторая проблема – очень плохие сети в Пришахтинске – все: и распределительные, и уличные, и квартальные, — отметил главный инженер компании «Караганды Су». – В них уже, по сути дела, нет металла. Короче, их замена была нужна еще вчера. Проектная документация 28,5 километров водопроводных сетей Пришахтинска (это только половина всех труб в районе — авт.) — будет готова в марте. Вопрос с финансированием надо решать как можно быстрее.
Третий водопровод, который находится в удручающем состоянии – магистральный. Он проходит через новый город, Юго-Восток, Актас, Михайловку, Кирзавод и подает воду в эти районы.
— Проектная документация на этот водопровод будет готова в апреле,- сообщил Николай Сеньковский. – Его тоже нужно менять. Это дело не терпит отлагательств. Мы готовы сделать реконструкцию за любые деньги, в том числе и за кредитные.
К этому услугодатель добавил, что компания «Караганды Су» и так по уши в кредитах. Общая их сумма составляет более 5 миллиардов тенге. Эти деньги нужно возвращать с процентами. А брать их кроме как из тарифа неоткуда. Поэтому, по мнению главного инженера компании «Караганды Су», надо повышать тариф на водоснабжение.
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«Эти деньги нужно возвращать с процентами. А брать их кроме как из тарифа неоткуда. Поэтому, по мнению главного инженера компании «Караганды Су», надо повышать тариф на водоснабжение.»
«НВ», Вы так окончательно запутаете читателя…
В один день и «Повышать тариф нужно», и «Тарифы не будут повышаться до 2020 года», а истина где?
Горожанин
04 октября, 2017 в 19:49