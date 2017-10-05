ДТП с участковым: стороны заключили мировое соглашение

«Шумиха огромная поднялась, хочется, чтобы все это поскорее закончилось и закончилось мирным путем.

В интернете активно обсуждается ДТП в Темиртау с участием полицейского. Через соцсети и мессенджеры карагандинцы рассылают видео, с призывом не позволить участковому уйти с ответственности. «НВ» связался с пострадавшей в аварии Дарьей Каменевой и узнал последние подробности.

-Мы заключили мировое соглашение, пошли на примирение — та сторона нотариально написала нам расписку, что выплатит все. Сегодня [4 октября] вот нас вызывали в ДВД, прокуратуру г. Темиртау. Его [участкового] сняли с должности. Его должны уволить, но мы этого не хотим. Вчера [3 октября] мы встретились с его семьей, поговорили. — сообщает Дарья.

— Как вы прокомментируете хорошо озвученный и смонтированный видеоролик о вашей ситуации, который гуляет в интернете?

— Мы не имеем к нему никакого отношения. Мы не создавали и не рассылали это видео. Кто только мне его не присылал. У нас нет доказательств насчет сказанного в ролике про врачей, что меня, якобы, как собаку последнюю принимали. Также у нас нет доказательств насчет Есенгельдина [участкового] о том, есть ли у него крыша или нет, коррупционер он или нет. К этому всему мы не имеем никакого абсолютно отношения. Единственное, чего мы добивались – это то, чтобы они вышли с нами на контакт

И то, мы сами приехали к ним домой в пол-одиннадцатого вечера. Невозможно уже, в интернете настолько это все разбушевалось. Мой телефон просто засыпан сообщениями и комментариями: как хорошими, так и плохими. Мне уже ребенка в школу страшно отправлять, люди разные, кто что только не пишет.

Поэтому мы попросили их [семью участкового], чтобы они с нами встретились. И выяснилось: они думали, что мы категорически настроены, а мы думали, что они категорически настроены. А оказалось, что можно и договориться. Они нам написали расписку, что выплатят компенсацию, как будет у них возможность. Мы даже написали заявление, что не имеем к ним претензий (на фото).

— Какую сумму они вам предлагали в качестве возмещения причиненного ущерба, если не секрет?

-Они нам предлагали полтора миллиона. Машину [которая была разбита в дтп, восстановлению не подлежащая] мы брали в рассрочку за 1 миллион 100 тысяч тг. Сколько там выплатит их страховая, так и будет. Ну нам предлагали полтора миллиона.

Они [участковый и его семья] написали, что после суда и независимой экспертизы, возместят весь ущерб: как моральный, так и материальный. В том числе и мои расходы на обследование и лечение в больнице.

У нас сейчас с ними тесные взаимоотношения. Мы каждый день созваниваемся, пишем обратные заявления. Сейчас, на данный момент, мы им помогаем, мы писали начальнику ДВД Жаппарову, чтобы Есенгельдина не снимали с должности. Завтра [5 октября] состоится собрание комиссии, которая будет решать, будет ли у него возможность восстановления или нет. Мы попросили, чтобы у него была возможность восстановления. Дослужиться до такого звания, чтобы все потерять из-за этого ДТП? Если человек осознал свою вину, то нужно дать ему шанс, чтобы он больше такого не делал.

Мы хотим донести эти сведения до общественности, потому что от всего этого негатива невыносимо уже становится, за неделю я 14 кило скинула. Люди смотрят это видео, рассылают остальным, пишут всякое. Одно сообщество спросило у меня, действительно ли я инвалид. Я ответила, что да, у меня есть инвалидность третьей группы. Я скидывала им свою карточку, на которую я получаю пособие по инвалидности и справку об инвалидности. Так они там куда-то запустили и теперь в одноклассниках происходит сбор денег. Я уже тысячу комментариев написала, что ни у кого не прошу денег, тем более на эту карточку могут поступать только государственные деньги. Шумиха огромная поднялась, хочется, чтобы все это поскорее закончилось и закончилось мирным путем.

Для интернет-сообщества Дарья записала видео.

