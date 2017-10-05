У него есть опыт работы в ТОО «Караганды Жарык» и ТОО «Караганды Су»
В энергоснабжающей компании «КарагандыЖылуСбыт» новый директор. Им стал 31-летний Айбек Боршанов. Он сменил на посту руководителя Рустама Ахметова, который возглавлял компанию-услугодателя почти три года.
У Айбека Боршанова есть опыт работы в компаниях, которые являются субъектами естественных монополий. С 2011 года он работал в ТОО «Караганды Жарык». Его трудовая деятельность совпала с периодом, когда эта энергопередающая организация воплощала в жизнь свою первую инвестиционную программу. В ее рамках у потребителей меняли счетчики электричества. А до нынешнего назначения Айбек Боршанов работал в компании «Караганды Су» заместителем директора по сбыту.
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Он чей отпрыск ? У него ещё молоко на губах не высохло.
Карагандинец
05 октября, 2017 в 09:41
Смешно аж не могу! Только на днях Р. Ахметов пообещал, что тарифы не возрастут, а тут уже новый директор! Где теперь Ахметов? Где его обещания? Снимайте лапшу с ушей…
Иностранец
05 октября, 2017 в 10:49
Его трудовая деятельность совпала с периодом, когда эта энергосберегающая организация воплощала в жизнь свою первую инвестиционную программу.
В ее рамках у потребителей меняли счетчики электричества.» ой не могу инвестиция — СБЫЛИ СЧЕТЧИКИ. Очень большой опыт!!!
Работал «по сбыту»!!!
Гульбала
05 октября, 2017 в 13:22