Компанию «КарагандыЖылуСбыт» возглавил 31-летний Айбек Боршанов

У него есть опыт работы в ТОО «Караганды Жарык» и ТОО «Караганды Су»

В энергоснабжающей компании «КарагандыЖылуСбыт» новый директор. Им стал 31-летний Айбек Боршанов. Он сменил на посту руководителя Рустама Ахметова, который возглавлял компанию-услугодателя почти три года.

У Айбека Боршанова есть опыт работы в компаниях, которые являются субъектами естественных монополий. С 2011 года он работал в ТОО «Караганды Жарык». Его трудовая деятельность совпала с периодом, когда эта энергопередающая организация воплощала в жизнь свою первую инвестиционную программу. В ее рамках у потребителей меняли счетчики электричества. А до нынешнего назначения Айбек Боршанов работал в компании «Караганды Су» заместителем директора по сбыту.