«Инфляция происходит, потому что ее ждут»
Данияр Акишев стал героем мемов после того как заявил, что инфляция в Казахстане происходит, потому что население само ждет роста цен, сообщаетNUR.KZ.
Если приводить дословную цитату главы Нацбанка, то она звучала как «ожидания населения и предприятий в отношении роста цен становятся причиной инфляции».
В Казнете сначала пошутили, что причиной инфляции оказывается стали «ждуны».
А затем присудили Данияру Акишеву звание «капитана очевидности».
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Классика от волков стаду
«Вы виноваты только тем, что хочется нам кушать»
КО
05 октября, 2017 в 11:00
Он тоже Капитан очевидность.
Да уш!!!
05 октября, 2017 в 11:24
Вот же странно! Повышение заработной платы ТОЖЕ жду-жду, сил нет, а она почему то не повышается (((( ДАВНОООООО ЖДУУУУУ…..
Саманта Смит
05 октября, 2017 в 11:59
То есть МЫСЛИ материальны!
Если это сказал сам председатель Национального банка — надо ВЕРИТЬ!
Начинаем думать: Казахстан в 50 развитых стран! Безработицы нет! С РК никто не уезжает! ЖКХ на уровне! Пенсионеры отдыхают на Гаваях! Зарплату не успеваем тратить!
Инвесторы в очерядах стоят — для приезда и работы в РК!
Дороги как в Европе! Говорят по состоянию дорог судят о достатке страны.
Начинаем медитацию!!!
Гульбала
05 октября, 2017 в 13:14