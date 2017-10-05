Мемы про инфляцию и Данияра Акишева

«Инфляция происходит, потому что ее ждут»

Данияр Акишев стал героем мемов после того как заявил, что инфляция в Казахстане происходит, потому что население само ждет роста цен, сообщаетNUR.KZ.

Если приводить дословную цитату главы Нацбанка, то она звучала как «ожидания населения и предприятий в отношении роста цен становятся причиной инфляции».

В Казнете сначала пошутили, что причиной инфляции оказывается стали «ждуны».

А затем присудили Данияру Акишеву звание «капитана очевидности».