Можно читать на свежем воздухе
Хорошая новость для книжных любителей: в рамках программы благоустройства района была установлена скамейка «Буккроссинг» на улице Ленина, 49.
Принцип работы данной скамейки «Прочитал — отдай другому». Всё делается для удобства горожан. Любой может взять понравившуюся книгу, принести её обратно после прочтения. Также можно пополнить «уличную библиотеку» личной литературой.
Такой тенденцией пользуются жители многих стран и городов. Например, одно из самых запоминающихся событий, группа городских художников превратила одну из оживленных улиц Торонто в реку из книг.
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если скамейка «Буккроссинг» то и книги на латинице. Снежком присыпет, пусть голуби читают
правильно!
05 октября, 2017 в 11:22
К дождливой осени самое то….
andrey
05 октября, 2017 в 11:28
Есть лавочки парадные, скамейки показушные
С вай-фаем и зарядкою и с полками для книг
А мне милей обычные, советские, бэушные
Простые деревянные, но как же мало их!
Железные, бетонные
Вайфаем оснащенные
Влюблённые-наклонные
Есть плохо закрепленные
Известкой побеленные
Но нет из детства давнего
Некрашенных, простых
старые песни на новый лад
05 октября, 2017 в 11:56
Бомж из одноименной книги Михаила Веллера обрадовался бы.
Николай
05 октября, 2017 в 12:49
Вы меня извините, но какой «Буккроссинг», если у нас даже остановки от вандалов защитить не могут!
Горожанин
05 октября, 2017 в 15:05
а просто словечко трэндовое. Мы же такие западные презападные! Сляпали скамейку побыстрому, сфоткали, галочку за инициативу поставили — работаем!!! Вот только книжек инициаторы мало нашли. Или читари все буки расхватали?))
У нас буккроссинги возле помоек устраивать надо. Там этих книг в разы больше.
правильно!
05 октября, 2017 в 17:08