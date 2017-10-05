В Караганде появилась скамейка «Буккроссинг»

Можно читать на свежем воздухе

Хорошая новость для книжных любителей: в рамках программы благоустройства района была установлена скамейка «Буккроссинг» на улице Ленина, 49.

Принцип работы данной скамейки «Прочитал — отдай другому». Всё делается для удобства горожан. Любой может взять понравившуюся книгу, принести её обратно после прочтения. Также можно пополнить «уличную библиотеку» личной литературой.

Такой тенденцией пользуются жители многих стран и городов. Например, одно из самых запоминающихся событий, группа городских художников превратила одну из оживленных улиц Торонто в реку из книг.