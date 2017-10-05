«День жестянщика»

Фоторепортаж

Снег выпал как всегда неожиданно. Большинство горожан не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Город в пробках и авариях. В редакцию NV.kz пришло более десятка сообщений об авариях. Будьте осторожны на дороге.