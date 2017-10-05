Фоторепортаж
Снег выпал как всегда неожиданно. Большинство горожан не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Город в пробках и авариях. В редакцию NV.kz пришло более десятка сообщений об авариях. Будьте осторожны на дороге.
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Нужно менять не только резину на зимнюю,но для многих нужно менять и стиль вождения,дорога другая стала,не затормозить,не разогнатся так резко как летом не получается
День
05 октября, 2017 в 11:48
Что заставляет людей все таки ехать на не переобутой машине в такой ужасный гололёд?… Не понимаю. Неужели нельзя на автобусе доехать. Работодатель же поймет опоздание и простит.
Иван Карлович
05 октября, 2017 в 12:08
Как же надоело чудачье? Нахрена вы сегодня вообще повылазили на дороги? Ни проехать нигде, ни пройти — везде еле ползущее чуда чье на летней резине!!! Дорогое правительство, сделайте наконец-то бензин по 500 тенге! Пусть чудачье сидит дома и не занимает место на дорогах!!!
Ушлепок
05 октября, 2017 в 12:10