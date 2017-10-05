В Караганде пенсионерка на рынке заплатила за камни (Видео)

Продавцы решили утяжелить мешок с луком

В супермаркетах стараются идти на всякие уловки, чтобы вес продукта был немного больше реального. Но на рынке придумали более изощренный обман. Пенсионерка из мешка с луком один за одним вытаскивает камни. По всей видимости, продавцы таким образом решили утяжелить вес. Видео опубликовано на YouTube-канале. Его автор Атаган Жунусов назвал ролик: «Как обманывают на рынке города Караганды?».

— Вместо лука камни здесь кидают? Это что такое? — говорит пенсионерка. — Сколько камней много. Это я ещё пять штук выбросила, а оставшееся выбрасывать не буду. В пакетике завтра отнесу обратно.

Впрочем, пользователи сети даже не удивились . «На рынке всегда так обманывают», — написала в комментариях жительница города.