Продавцы решили утяжелить мешок с луком
В супермаркетах стараются идти на всякие уловки, чтобы вес продукта был немного больше реального. Но на рынке придумали более изощренный обман. Пенсионерка из мешка с луком один за одним вытаскивает камни. По всей видимости, продавцы таким образом решили утяжелить вес. Видео опубликовано на YouTube-канале. Его автор Атаган Жунусов назвал ролик: «Как обманывают на рынке города Караганды?».
— Вместо лука камни здесь кидают? Это что такое? — говорит пенсионерка. — Сколько камней много. Это я ещё пять штук выбросила, а оставшееся выбрасывать не буду. В пакетике завтра отнесу обратно.
Впрочем, пользователи сети даже не удивились . «На рынке всегда так обманывают», — написала в комментариях жительница города.
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Камушки на вид не местные,явно с юга
Sli Va
05 октября, 2017 в 13:55
мелочи. Тут в каждой машине с углем на четверть как минимум камней и ничего, еще и цены задирают.
правильно!
05 октября, 2017 в 16:39
«В супермаркетах стараются идти на всякие уловки, чтобы вес продукта был немного больше реального.»
А что за уловки? На что обращать внимание? Поделитесь!
Интересующийся
05 октября, 2017 в 21:15