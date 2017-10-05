«НВ» попробовал записаться на шиномонтаж
Снег пришел в город неожиданно. Дороги покрылись льдом, и это первая проблема для владельцев авто. Ездить по льду весьма неудобно: машина скользит, приходится ехать очень медленно, и к тому же возрастает риск ДТП. Автомобилисты в срочном порядке меняют летнюю резину на зимнюю. Но насколько в нашем городе обеспечено сервисное обслуживание? «НВ» решил проверить это.
Мы обзвонили 12 шиномонтажных Караганды. Дозвониться было практически невозможно: кто не поднимал трубку, где-то занято, а кто просто сбрасывал звонок. Ближайшая запись оказалась возможна только в субботу, в 12 часов. А ведь завтра еще рабочий день, людям нужно ехать на работу и по делам. Движение в городе затруднено из-за льда и несоответствующих погоде шин автомобилей. Попасть вовремя в нужное место не представляется возможным, ведь все едут медленно и стараются никого не зацепить. Приходится быть вдвое сосредоточенным и внимательным на трассе.
Будьте осторожны на дорогах!
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37538 материалов.
Посетители оставили 215584 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Хомячки всегда платят двойную цену. Что стоит ездить на зимней резине уже с сентября? Ничего не стоит. Она не сотрется, не расплавится. Нет же… все будут тянуть до последнего, а потом будут отпрашиваться с работы на полдня, чтобы отстоять часок-другой на холоде, да еще и заплатив завышенную цену за шиномонтаж.
Иван Карлович
05 октября, 2017 в 13:21