Переобуть машину в Караганде невозможно

«НВ» попробовал записаться на шиномонтаж

Снег пришел в город неожиданно. Дороги покрылись льдом, и это первая проблема для владельцев авто. Ездить по льду весьма неудобно: машина скользит, приходится ехать очень медленно, и к тому же возрастает риск ДТП. Автомобилисты в срочном порядке меняют летнюю резину на зимнюю. Но насколько в нашем городе обеспечено сервисное обслуживание? «НВ» решил проверить это.

Мы обзвонили 12 шиномонтажных Караганды. Дозвониться было практически невозможно: кто не поднимал трубку, где-то занято, а кто просто сбрасывал звонок. Ближайшая запись оказалась возможна только в субботу, в 12 часов. А ведь завтра еще рабочий день, людям нужно ехать на работу и по делам. Движение в городе затруднено из-за льда и несоответствующих погоде шин автомобилей. Попасть вовремя в нужное место не представляется возможным, ведь все едут медленно и стараются никого не зацепить. Приходится быть вдвое сосредоточенным и внимательным на трассе.

Будьте осторожны на дорогах!