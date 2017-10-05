Акиму гололёд не страшен !

Сегодня утром отвозил ребенка в школу, ехал в 8.30 по улицам: Кривогуза, Чкалова, Ленина, вся дорога в снегу и во льду, на дороге нет ни одной посыпанной песчинки, реально каток, утро понедельника, наш акимат как всегда, ОЙ…, снег выпал.

Но.

Самое отвратительное, что на городском акимате работает спецтехника: 2 трактора, 2 камаза, один из камазов еще и как будьдозер чистит снег, и люди в оранжевых жилетах убирают снег, целая бригада.

И теперь о главном, Аким города уверен что ездит не на приоре и не на рено Логан, 100% Крузак 200й, и уже на зимних колесах.

И зачем нам тогда вообще все эти спецслужбы которые содержатся за наш с вами счет, которые забили на людей, а вместо этого вычищают городской акимат.

В общем стыд и позор.

Печально все это.

Слов нет.

От: Азамат