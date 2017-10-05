Сегодня утром отвозил ребенка в школу, ехал в 8.30 по улицам: Кривогуза, Чкалова, Ленина, вся дорога в снегу и во льду, на дороге нет ни одной посыпанной песчинки, реально каток, утро понедельника, наш акимат как всегда, ОЙ…, снег выпал.
Но.
Самое отвратительное, что на городском акимате работает спецтехника: 2 трактора, 2 камаза, один из камазов еще и как будьдозер чистит снег, и люди в оранжевых жилетах убирают снег, целая бригада.
И теперь о главном, Аким города уверен что ездит не на приоре и не на рено Логан, 100% Крузак 200й, и уже на зимних колесах.
И зачем нам тогда вообще все эти спецслужбы которые содержатся за наш с вами счет, которые забили на людей, а вместо этого вычищают городской акимат.
В общем стыд и позор.
Печально все это.
Слов нет.
От: Азамат
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Все как всегда! Отчитались о готовности, почистили возле акимата и всё! Сидят пьют чай из корпоративных самоваров…
Горожанин
05 октября, 2017 в 14:08
Пфф. Уже столетиями приоритет такой-царь,опричники и уже потом народ
Sli Va
05 октября, 2017 в 14:08
Этот Азамат не Багатов… У акима Лехус! Да и странно вот так вот в очереди на ШинТаж акима встретить! «на дороге нет ни одной посыпанной песчинки» Аким в редакторе всё время подчёркивает… М
ожет что то не так?
Азамат Багатов™
05 октября, 2017 в 14:34
Помню года 2-3 назад ежедневная мойка авто акима города стоила бюджету 1000000 тенге в месяц! Естественно он уже на зимней элитной резине.
Иностранец
05 октября, 2017 в 15:08
Уже с ночной смены были задействованы снегоуборочные техники, а также началась работа по посыпка пескосоляной смеси. Караганда большой город, поэтому мгновенно засыпать весь город не получится не
Ержан
05 октября, 2017 в 15:18
ты о чем вообще?, какая уборка улиц?, все эти перечисленные улицы не на окраине, центр, бред полный.
ГорКомТранс полный отстой .
Астана
05 октября, 2017 в 16:39
03 октября осенняя Караганда переобразилась в зимнюю Караганду. На протяжении всего дня до поздней ночи шёл снег с перемешкой дождя переходящим далее на снегопад . С 03.40 часов ночи сотрудники КГП «Благоустройство » при акимате г. Караганды были воздействованы предупреждению противогололеда автомобильных дорог нашего города . С 03 .00ч. до 08.00 утра подсыпались противогололедными средствами путепровод по ул. Гоголя, путепровод по Б.Жырау, путепровод по ул. Газалиева, Федоровский путепровод, путепровод по ул. С.Сейфуллина , а также 17 маршрут , 40 маршрут , 15 магистраль , ул. Архитектурная . Для борьбы с гололёдом на линии работали 80 дорожных работников , а также специализированные техники: 14 пескоразбрасывателей, 17 КамАЗов,13 фронтальных погрузчиков, 4 лаповых снегопогрузчиков , 3 Автогрейдера , 9 МДК ( машина-дорожная комбинированная) , 20 плужнощеточных тракторов . Хочу отметить , что служба коммунального предприятия была реагирована и своевременно организованна к неожиданным погодным условиям.
Алуа
05 октября, 2017 в 15:39
Не верю! И вообще, зачем нужны были лаповые и фронтальные погрузчики? Нужно было просто во-время сгрести снег к обочине и подсыпать песком места, где образовался гололед!
Горожанин
05 октября, 2017 в 16:33